Espot anuncia que el final de les pròrrogues forçoses es durà a terme segons l’antiguitat dels contractes

En una nova sessió de ‘El cap de Govern respon’, celebrada a la Sala d’Exposicions del Govern al Parc Central, Xavier Espot ha abordat les preguntes de la ciutadania en un debat que ha situat l’habitatge i el futur de les pròrrogues de lloguer com a primer bloc central, especialment en relació amb la seva descongelació prevista per al 2027. Així, ha reconegut que “la qüestió és i continuarà sent la problemàtica social més important” i ha recordat que, des del 2019, “més del 80% de la població ha estat protegida amb la pròrroga de lloguer”.
Tot i valorar l’efecte d’aquest mecanisme, el mandatari ha subratllat que les pròrrogues “són una mena de tirita”, útils a curt termini, però “no es poden mantenir eternament perquè són molt desincentivadores, i fan que els propietaris decideixin no posar oferta de pisos al mercat”. En aquest sentit, ha reiterat que l’Executiu ja havia anunciat la necessitat d’iniciar una desintervenció del mercat de lloguer a partir del 2027.
Això no suposarà, ha puntualitzat, “una descongelació absoluta ni immediata de tots els contractes que estan en situació de pròrroga forçosa”, sinó que es farà “de manera molt progressiva i molt paulatina”. En aquest sentit, la desintervenció començarà pels contractes més antics i avançarà de forma ordenada, i Espot ha confirmat que s’introduiran topalls màxims al metre quadrat, un instrument que fins ara no s’havia considerat necessari, però que cal aplicar “davant l’existència de dos mercats paral·lels: un 80% protegit i la resta on els preus són desorbitats”.
Pel que fa al funcionament del mercat una vegada iniciada la liberalització, ha explicat que “probablement la moneda de canvi de la liberalització del contracte serà que tu puguis canviar de llogater, però que si ho fas no li puguis pujar el lloguer de manera no controlada o sense limitació”. L’objectiu, ha apuntat, és evitar increments sobtats i mantenir incentius perquè els propietaris continuïn llogant als arrendataris actuals. Així, ha volgut transmetre “un missatge de tranquil·litat”: “Anem cap a una desintervenció del mercat de lloguer que serà molt progressiva, prudent i que tindrà contrapartides des de la perspectiva de l’increment dels preus de lloguer”.
Ajudes a la compra: “Hem d’avançar cap a un país amb més propietaris”
En relació amb les polítiques d’habitatge, el cap de Govern ha insistit que protegir els llogaters és imprescindible, però que el país també arrossega un problema estructural: Andorra és un dels estats europeus amb un percentatge més elevat de població en règim de lloguer. Per aquest motiu, ha defensat que “hem de treballar perquè hi hagi lloguer assequible, però també perquè cada vegada hi hagi més persones que puguin comprar el seu habitatge”, recordant que l’accés a la compra està directament vinculat a “la realització d’un projecte de vida”.
Espot ha admès que el programa impulsat la legislatura passada “no va ser suficientment ambiciós”, tot i que s’hi van acollir moltes persones. Per aquest motiu, Govern ha treballat amb entitats bancàries i notaris per configurar un nou pla que permeti “aprendre dels errors del passat i anar molt més enllà”. Segons ha defensat, el programa presentat fa unes setmanes “és un dels més ambiciosos en dret comparat”, ja que preveu que Govern assumeixi part del préstec per facilitar la transició del lloguer a la compra amb quotes hipotecàries “raonables”, permetent que les famílies destinin més ingressos a altres necessitats.
Altres mesures i un possible registre de la propietat
Preguntat sobre el fet que hi hagi ciutadans que no es poden acollir a les mesures de lloguer assequible, Espot ha afirmat que “hem de prioritzar persones” i ha recordat el canvi reglamentari en benefici dels joves. Pel que fa al topall del preu per metre quadrat, ha reiterat que “any rere any no tenia massa sentit”, però que el nou context, amb dos mercats clarament diferenciats, obliga a fixar límits màxims vinculats al procés de desintervenció paulatina dels contractes en pròrroga forçosa. Finalment, Espot ha estat preguntat sobre la necessitat d’un registre de la propietat, reiterant que “Demòcrates per Andorra és qui promou el registre”, i remarcant que “l’oposició sempre parla d’aquest aspecte, però qui ha posat el fil a l’agulla ha estat DA”.