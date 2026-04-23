La constructora assumirà desperfectes del Parc de l’Ossa i el comú finançarà només actuacions puntuals de millora

La consellera de l’oposició al Comú d’Encamp, Marta Pujol, ha reclamat actuacions de millora al Parc de l’Ossa per garantir-ne el correcte funcionament i l’accés en condicions òptimes, posant el focus en diversos desperfectes i ha demanat que es resolguin abans de la recepció definitiva de l’equipament. En aquest sentit, la cònsol major, Laura Mas, ha aclarit que la major part d’aquestes incidències “no tindran un cost addicional per al comú”, ja que serà l’empresa constructora qui n’assumirà la reparació. Determinades millores específiques, com la instal·lació del sistema d’ultrasons o alguns trams de paviment, sí que aniran a càrrec de la corporació.
Un dels elements que ha generat més inquietud és la llacuna del parc, on la presència d’algues ha alterat l’aspecte de l’aigua. En aquets sentit, Mas ha indicat queel sistema d’ultrasons instal·lat necessitarà entre dos i tres mesos per començar a donar resultats, motiu pel qual no es pot garantir una solució immediata. Davant d’aquesta informació, Pujol ha apuntat que “confia que aquest mecanisme funcioni correctament i resolgui la problemàtica”.
Des del comú s’ha explicat que aquest sistema actua mitjançant ones que eliminen els nutrients responsables de la proliferació d’algues. Mas ha remarcat que “es tracta d’una llacuna natural, alimentada per aigua del riu”, fet que impedeix aplicar-hi els mateixos tractaments que en altres “instal·lacions artificials”. En aquesta línia, el cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha subratllat la importància de diferenciar entre la llacuna com a conjunt i l’aigua que conté. “No és un problema de la llacuna en si, sinó de l’aigua”, tot apuntant que els nutrients naturals en són la causa.
Finalment, Pujol ha alertat del risc que es repeteixin situacions com les detectades a l’avinguda Joan Martí, on les obres han requerit intervencions posteriors per problemes en el paviment. En aquest sentit, ha expressat el desig que el Parc de l’Ossa no presenti deficiències similars i pugui ser utilitzat amb normalitat per la ciutadania.