Noves vies per al consens

La confusió en el model salarial obliga Govern i sindicats a reagendar les negociacions ‘sine die’ davant el malentès

Els representants dels treballadors denuncien falta de transparència i reclamen garanties abans de seguir negociant la política retributiva

El Govern ha celebrat una nova reunió amb els representants dels treballadors públics per aclarir els malentesos sorgits i explorar nous escenaris per a la revalorització salarial. Tot i que la trobada havia de servir per signar l’acord definitiu, aquest es va desestimar a última hora arran de discrepàncies sobre la interpretació del model retributiu. La reunió, presidida pel cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rosell, ha servit per reactivar el diàleg. “La reunió, doncs, podem concloure que és el diàleg”, ha afirmat Rosell, que també ha assegurat: “ens hem posat a treballar avui mateix per justament definir aquests nous models o aquests nous escenaris”.

Durant la trobada s’ha acordat reprendre el treball tècnic per revisar les condicions d’aplicació de les noves bandes salarials, després que les dues parts admetessin una “confusió” en el criteri d’aplicació. El representant del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), Sergi Esteves, ha lamentat que “hem fet un viatge en el temps i tornem al mes de maig”, i ha criticat que “sembla que aquests mesos de reunions no hagin servit per a res”.

Tot i això, des del SEP es manté la preocupació: “amb això entenem que hi haurà gent que es vegi perjudicada i que no veurà el seu salari revaloritzat com toca segons el lloc de treball”, ha advertit Esteves. També ha denunciat que “fins avui i perquè ho vam demanar expressament no s’ha pres actes de totes les reunions”, i ha reclamat més transparència per garantir una negociació “seriosa i professional”.

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre Marc Rosell, durant la reunió d’aquesta tarda amb els representants sindicals de l’administració pública. | SFGA / J.A. Viladot

Pel que fa a l’impacte pressupostari, el Govern ha informat que preveu destinar fins a 12 milions d’euros entre 2025 i 2027 per compensar la manca de progressió professional del personal públic. Segons ha detallat Rosell, el model validat contempla “aplicar primer l’increment de bandes salarials i després veure com amb els diners restants es pot impactar a la resta de treballadors”. El ministre ha xifrat la primera fase del model en 7 milions d’euros, tot i reconèixer que la globalitat de les mesures podria arribar a doblar el cost previst.

Tanmateix i per tal de facilitar el consens, les dues parts han acordat noves condicions per a les pròximes sessions. El Govern es compromet a trametre amb antelació les noves simulacions perquè puguin ser analitzades prèviament pels sindicats. “Els pròxims escenaris seran enviats prèviament i tindran un temps de reflexió”, ha assegurat Rosell. Mentre que Esteves, per la seva banda, ha apuntat que “tornem a donar un vot de confiança i esperem que arribem al setembre amb aquesta proposta ben tancada, ben estudiada i acordada entre tots”.