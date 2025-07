Desencallament frustrat de la reforma

Els sindicats trenquen el pacte salarial amb el Govern i demanen una pausa fins al setembre per repensar l’acord

Fonts sindicals denuncien manca de transparència en les reunions i un model que iguala sous entre funcionaris novells i veterans

Els sindicats de la funció pública han anunciat la ruptura del pacte que s’estava negociant amb el Govern en matèria de reforma salarial, tot reclamant ara una aturada de les reunions durant el mes d’agost, amb l’objectiu de reprendre el procés al setembre “amb les idees clares”. Aquesta decisió arriba després que els representants sindicals detectessin divergències importants entre el que havien entès i el que finalment pretenia incloure l’Executiu en l’acord. Malgrat aquest trencament, les parts estan convocades a una nova reunió aquest dijous.

Els representants dels treballadors relaten que han demanat insistentment, sense èxit, que es deixés constància escrita de cada trobada. En aquest sentit, fonts sindicals consultades per EL PERIÒDIC han assenyalat que l’únic cop en què es va aixecar acta d’una reunió va ser en la primera trobada: “En tot moment hem demanat que es redactés una acta per assegurar-nos que després no hi hagués malentesos”, ha explicat una de les fonts, remarcant que “el Govern no ha volgut fer aquestes actes, justificant-se sempre dient que es tractava de reunions de treball”.

Segons els sindicats, aquesta manca de documentació cronològica des del començament de les converses ha estat clau en l’aparició del malentès que finalment ha desembocat en la ruptura del pacte “preacordat”. En aquest sentit, defensen que “ens vam assegurar en tot moment de comprovar si havíem entès correctament la proposta i mai se’ns va corregir. Ara resulta que no era així”. A més, denuncien que van arribar a preguntar “fins a tres vegades” si es preveia un augment del salari base —és a dir, de les graelles salarials— i si posteriorment s’aplicarien percentatges de reconeixement de l’antiguitat. “Ens van dir tres vegades que sí”, remarquen.

El principal punt de fricció és el sistema de retribució plantejat. Segons els sindicats, la proposta final del Govern permetria que una persona acabada d’incorporar cobrés el mateix que una altra amb 15 o 20 anys d’experiència. “És incomprensible que es parli de competitivitat de mercat i, al mateix temps, no es reconegui l’experiència”, critiquen. En el cas del sector educatiu, més del 60% de la plantilla es troba dins d’aquesta franja d’antiguitat i, segons denuncien les mateixes fonts consultades, quedaria greument perjudicada.

A tot això, s’hi afegeix la manca reiterada de l’estudi de retribucions que el Govern s’havia compromès a facilitar. “Fa mesos, des del gener, que demanem veure aquest document i encara no ens l’han lliurat”, apunten. Aquesta absència de dades, remarquen, els impedeix contrastar la informació i formular propostes alternatives amb coneixement de causa.

Després de mesos de trobades setmanals, els sindicats asseguren sentir que “estan perdent el temps” i critiquen que l’Executiu no sigui capaç “d’explicar els seus càlculs”. Per aquest motiu, defensen una pausa en les converses i proposen reprendre-les al setembre amb bases més sòlides i rigoroses. També alerten que, si no hi ha avenços reals, es podrien reprendre les mobilitzacions: “Sempre hem dit que la vaga era una opció. Si el Govern no compleix, haurem de reaccionar”, conclouen.