‘Laura Mas i Marta Pujol’, a bufetades i polsos durant la representació del Ball de l’Ossa al Carnaval d’Encamp

Un pols entre la cònsol major d’Encamp,Laura Mas, i la consellera de l’oposició,Marta Pujol. Sense dubte, aquest ha estat el moment més memorable de la representació del Ball de l’Ossa avui a Encamp. I això que la tarda ha donat per a molt, amb‘l’expulsió’ del famós ‘creper de la rotonda’ a crits de “aquí es parla català”. La sàtira i la crítica social són l’eix central d’aquesta representació organitzada per la Comissió de Festes i, enguany, cap de les dues ha faltat a l’aparcament del Prat de l’Areny.
Abans, però, tot ha començat a la plaça Sant Miquel amb la desfilada del Ball de l’Ossa amb els Ossos del Pirineu a ritme de la xaranga de ‘Ho Peta Street Band’. Així, han iniciat el recorregut des de la plaça de Sant Miquel fins al Prat de l’Areny. Una cinquantena de persones, la majoria turistes que venien d’esquiar i que feien cara de no entendre res, han acompanyat els quatre ossos, els quals han aprofitat l’arribada d’un autobús amb esquiadors per envoltar el vehicle i saludar-los davant la cara d’incredulitat dels passatgers.
Amb tot, la representació ha començat amb diverses referències al problema de l’habitatge al Principat i la dificultat per accedir a un pis a un preu assequible. Seguidament, com ja s’ha esmentat, el ‘creper de la rotonda’ ha fet acte de presència, breu això sí, per criticar la seva forma de tractar els clients i també als mateixos clients que decideixen anar-hi a rebre insults.
Aproximadament un centenar de persones han envoltat l’aparcament, la majoria encampadans, ja que els turistes que havien arribat amb els ossos i la xaranga han anat marxant a mesura que s’adonaven que la música no tornaria. Després d’alguns esquetxos sobre la balisa V16 i les turborotondes, la representació ha deixat de costat l’humor, només per un moment, per condemnar el genocidi d’Israel contra Palestina, demanant l’empresonament del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Una reivindicació aplaudida pel centenar de persones presents.
Tornant a la comèdia, però sense deixar la crítica, també s’ha volgut fer esment a la situació urbanística d’Andorra mitjançant ‘els fantasmes de les obres passades’. D’aquesta manera s’ha arribat al moment més destacat de la tarda, quan els membres de la comissió han fet sortir Mas i Pujol per enfrontar-les en un pols, de fet en dos, dels quals la cònsol major n’ha sortit vencedora i ho ha celebrat amb molt entusiasme.
Tot seguit, dos nois amb perruca, representant les polítiques, han apujat el to de l’enfrontament donant-se bufetades, les quals des del públic s’han vist molt realistes. Finalment, després d’alguns esquetxos amb baralles, vi i menjar pel mig, s’ha arribat a la mort de l’ossa i, per tant, a la fi de la representació.
Cinc plafons distribuits per Encamp que expliquen la història del Ball de l’Ossa
Abans de la representació, el conseller de Cultura, Infància i Joventut d’Encamp, Joan Sans, ha assegurat que la tradició del Ball de l’Ossa està “consolidadíssima”, especialment després que l’any 2022 fos reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO.
En aquest context, Sans ha explicat que un dels compromisos del Comú d’Encamp ha estat precisament mantenir viva aquesta tradició i acostar-la a la ciutadania. En aquest sentit, s’ha impulsat una exposició permanent a l’aire lliure que recorre la història del Ball de l’Ossa des dels seus orígens fins al reconeixement internacional. La mostra, que es desplega en diversos punts de la parròquia, consta de cinc plafons amb doble cara i una desena de continguts diferenciats que aborden diversos aspectes històrics i evolutius de la festa.