  • El Carnaval d’Encamp 2026 ha arrancat aquest migdia a la plaça del Consell. | Comú d'Encamp
Tret de sortida

Encamp dona el tret de sortida al Carnaval amb una penjada marcada per la sàtira política i el conflicte a Gaza

La representació de 'Sant Carnavalí' d'enguany proclama un Carnestoltes que adopta el personatge d’Israel en clau de denúncia social

El Carnaval d’Encamp 2026 ha arrancat aquest migdia a la plaça del Consell amb la tradicional penjada de S.M. el rei Carnestoltes, un acte inaugural que dona pas a cinc dies de celebracions que s’allargaran fins a la nit del 18 de febrer. La cerimònia ha mantingut l’habitual to satíric, amb una representació que ha culminat amb la proclamació del nou rei Carnestoltes, personificat aquest any com ‘Israel’, en una referència directa al conflicte amb Palestina i amb intenció de denúncia de l’actual situació internacional.

La missa simbòlica de ‘Sant Carnavalí’ ha estat interpretada pels membres de la Comissió de Festes, els quals han encarnat diferents figures de l’escena política parroquial, nacional i internacional en clau humorística. Entre els personatges parodiats han destacat el copríncep d’Andorra, Josep-Lluís Serrano; el mossèn d’Encamp, Àlex Vargas, i representants de la política andorrana com el cap de Govern Xavier Espot; la ministra Conxita Marsol, i membres de l’oposició com Carine Montaner i Cerni Escalé. També han aparegut els cònsols d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernández, així com referències a la recent visita del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.

La sàtira ha abordat temes d’actualitat que generen debat a la societat andorrana, com l’habitatge i la inversió estrangera, i ha ampliat el focus a contextos internacionals amb referències a l’auge de l’extrema dreta, amb mencions a líders com Santiago Abascal, Javier Milei, Nayib Bukele, Benjamin Netanyahu, Donald Trump i Nicolás Maduro. El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha valorat positivament l’actuació de la comissió, assegurant que “hem d’estar molt contents de l’espectacle que ens han ofert”. Sans també ha ressaltat la resposta del públic malgrat la incertesa meteorològica, i ha subratllat que “la penjada s’ha desenvolupat tal com estava prevista i la gent ens ha acompanyat com cada any”.

Penjada del Carnestoltes. | Comú d’Encamp
