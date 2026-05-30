Chisvert afronta la nova etapa episcopal com «un nou repte» i garanteix que mantindrà el compromís amb Andorra

El fins ara rector de Sant Julià de Lòria, Pepe Chisvert, s’incorporarà a l’equip episcopal del Bisbat d’Urgell després dels nomenaments diocesans anunciats aquesta setmana, un canvi que ha qualificat de «nou repte» i que afronta amb voluntat de servei. El sacerdot ha emmarcat la seva sortida de la parròquia laurediana dins la normalitat de la vida eclesial i ha assegurat que assumeix aquesta nova etapa amb disponibilitat. «És la vida de l’Església i un servidor s’ha fet capellà per servir al poble de Déu i allà on l’obediència m’enviï», ha manifestat.
Paral·lelament, Chisvert assumirà el càrrec de rector de la catedral de Santa Maria d’Urgell i de les parròquies del seu entorn. Tot i el trasllat a la Seu d’Urgell, el mossèn ha remarcat que mantindrà una estreta vinculació amb el Principat, afegint que continuarà exercint com a delegat episcopal de Càritas Andorrana i, de moment, conservarà també les responsabilitats relacionades amb l’àmbit educatiu. «No deixo les meves responsabilitats d’Andorra», ha afirmat, tot destacant que continurà desenvolupant tasques «molt vinculades» al país.
«És la vida de l’Església i un servidor s’ha fet capellà per servir al poble de Déu i allà on l’obediència m’enviï» – Pepe Chisvert
Chisvert també ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat a la comunitat de Sant Julià de Lòria, apuntant que la continuïtat de la parròquia no depèn d’una sola persona: «L’Església és més gran que qualsevol rector i la comunitat no pertany a una persona, pertany a Déu». A més, ha assegurat que afronta la nova etapa amb il·lusió i amb la voluntat de continuar treballant tant per Andorra com per la resta del bisbat. «Vull servir i continuar servint per molts anys a la nostra Andorra i, evidentment, tot el nostre Bisbat d’Urgell», ha indicat.
Finalment, el mossèn ha volgut posar en valor el vincle que manté amb el Principat després dels anys al capdavant de la parròquia laurediana. Segons ha expressat, marxa amb un bon record de la seva etapa al país perquè «ens hem sentit molt estimats», i ha afegit que espera que aquest afecte es mantingui en el futur. «Això no s’acabarà mai i Andorra la portem al cor», ha conclòs.