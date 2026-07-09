La comunitat argentina defensa actuar abans de les expulsions: «Cal evitar que la gent arribi al país sense informació»

El president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, considera que la millor manera d’evitar situacions de vulnerabilitat entre les famílies migrants és actuar abans que aquestes arribin al Principat: «Jo buscaria evitar que la gent arribi al país sense la possibilitat o almenys sense la informació», ha defensat aquest dimecres, coincidint amb la celebració del Dia de la Independència de l’Argentina i en ser qüestionat per un dels punts de l’informe del Raonador del Ciutadà, qui va insistir ahir en la necessitat de revisar l’aplicació de la norma de reagrupament familiar quan hi ha menors afectats.
Així, Ponce ha admès que «tot el que siguin menors en alguna situació de vulnerabilitat necessita atenció» i que es tracta d’una realitat «que a ningú no li agrada». Ara bé, el president de l’entitat considera que el debat no s’hauria de limitar únicament a flexibilitzar la legislació: «Jo aniria una mica més endavant», ha afirmat, incidint en el fet que el repte és evitar que les famílies iniciïn un projecte migratori sense conèixer prou bé les condicions administratives que trobaran al país. «Després ja voldran o no voldran venir; això ja és una decisió íntima i familiar», ha afegit.
«De vegades, una extrema flexibilitat també dona peu a una mica d’abús, però, per altra banda, una extrema rigidesa també produeix problemes» – Marcelo Ponce
«De vegades, una extrema flexibilitat també dona peu a una mica d’abús, però, per altra banda, una extrema rigidesa també produeix problemes», ha continuat Ponce, qui ha defensat la necessitat de buscar un equilibri que permeti protegir els menors sense perdre de vista el compliment de la normativa. Precisament, un dels punts des dels quals treballa l’associació: «Estem molt compromesos a traslladar inquietuds i presentar propostes», ha assegurat, tot avançant que han recopilat informació d’organismes internacionals, com les Nacions Unides, i assessorament jurídic amb la voluntat d’aportar solucions que contribueixin a millorar els processos migratoris.
Val a dir que una altra de les prioritats, ara per ara, per part de l’associació és facilitar informació pràctica als futurs residents. Segons ha exposat Ponce, cada vegada hi ha més iniciatives impulsades per la mateixa comunitat argentina que ajuden els nouvinguts a entendre els tràmits administratius. «La informació massa tècnica o massa protocol·lària no sempre arriba a un immigrant que surt amb una situació d’angoixa complicada», ha lamentat, tot posant en valor la feina que desenvolupen plataformes com ‘Argentinando en Andorra’.
Una comunitat consolidada
Més enllà d’aquestes reivindicacions, Ponce ha aprofitat la celebració per fer balanç de l’evolució de la comunitat argentina al país. «És un moment de molta felicitat i, sobretot, de feina. Renovem el compromís per seguir treballant», ha afirmat, destacant que molts residents han aconseguit estabilitzar la seva situació administrativa després dels darrers anys. Pel que fa a les xifres, ha recordat que el cens oficial situava fa dos mesos la comunitat en 3.833 residents, si bé calcula que durant l’estiu es podria arribar als 4.500 per l’arribada de treballadors temporers.
Durant l’acte també s’han lliurat diversos reconeixements a membres destacats de la comunitat argentina resident. Entre els homenatjats hi ha Paula, creadora del projecte ‘Argentineando en Andorra’, conegut a les xarxes socials per difondre informació pràctica sobre la vida i els tràmits al país per als nous residents. A més, s’ha distingit el professor Isaac Benchluch per la seva trajectòria a l’Escola Andorrana de Canillo, així com l’equip vencedor del Torneig de Cases Regionals 2026, entre altres.