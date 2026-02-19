La Comissió de Festes demana disculpes a la comunitat jueva i reconeix l’ús “inadequat” de l’estrella de David

La Comissió de Festes d’Encamp ha enviat una carta al representant de la comunitat jueva, Isaac Benchluch, i al conjunt del col·lectiu, en què ha tornat a expressar disculpes pel malestar generat arran de tota la polèmica per un dels esquetxos representats durant la celebració del Carnaval. En l’escrit, al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, la Comissió s’ha adreçat a la comunitat “amb el màxim respecte i esperit constructiu”, amb la voluntat de donar resposta a l’enuig manifestat. Així, l’organització ha defensat que el Carnaval d’Encamp, amb una llarga trajectòria històrica, ha estat tradicionalment “un espai on la sàtira i la crítica social han tingut un paper rellevant”, amb la finalitat de fomentar la reflexió sobre l’actualitat social i política des de l’humor i la ficció, i “no pas des de la banalització, el desprestigi o la incitació a l’odi, que rebutgem de manera rotunda”.
Segons ha recordat la Comissió, el primer dia de Carnaval, en el marc de la tradicional penjada del rei Carnestoltes, s’han fet al·lusions a diverses situacions polítiques i socials de l’any, i al llarg del temps nombrosos personatges públics han estat protagonistes d’aquestes representacions. En aquesta edició, la situació bèl·lica entre Israel i Palestina i la figura del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, han centrat l’esquetx. Amb tot, l’organització ha reconegut que “l’ús inadequat d’un símbol, com és l’estrella de David, ha causat un enuig comprensible”, tant a la comunitat jueva d’Andorra com en l’àmbit internacional.
“Reafirmem el nostre respecte absolut envers totes les confessions religioses, les creences individuals, la diversitat cultural i, especialment, envers els valors de la pau i la convivència” – Comissió de Festes d’Encamp
Aquest fet, admeten, ha donat peu a “interpretacions no volgudes” que han generat “confusió, malestar i preocupació”. Per aquest motiu, han expressat disculpes i han reiterat que “en cap moment la nostra voluntat ha estat atacar cap comunitat religiosa, cap poble ni cap col·lectiu”. En aquest sentit, la Comissió ha reafirmat el seu “respecte absolut envers totes les confessions religioses, les creences individuals, la diversitat cultural i, especialment, envers els valors de la pau i la convivència”. Tanmateix, i en relació amb alguns elements escènics utilitzats durant la representació, com ara les “pompes”, han explicat que formen part dels recursos tradicionals de la festivitat, si bé han reconegut que fora del context del Carnaval poden donar lloc a altres interpretacions.
La Comissió també ha puntualitzat que les fotografies difoses formen part exclusivament de l’escenificació teatral i “no representen cap posicionament institucional”, ni de la pròpia organització, ni del Comú d’Encamp, ni de cap institució. En el tram final de la carta, l’organització ha reiterat el seu “compromís ferm amb el respecte, la convivència i el diàleg entre totes les comunitats del nostre país” i s’ha posat a disposició de la comunitat jueva per aclarir qualsevol dubte o mantenir una trobada, amb la voluntat de “continuar reforçant la convivència i el respecte mutu”.