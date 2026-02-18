Mas defensa el context satíric del Carnaval: “No hi ha hagut cap voluntat d’ofendre cap confessió religiosa”

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha defensat aquest dimecres el caràcter satíric i tradicional del Carnaval en relació amb la polèmica generada per una representació del Rei Carnestoltes que incorporava simbologia vinculada a Israel. Així, Mas ha admès que la utilització de l’estrella de David “va ser un error” per part de la Comissió de Festes, però ha insistit que “no hi ha hagut cap voluntat d’ofendre cap comunitat ni confessió religiosa”.
En declaracions posteriors a la sessió del Consell de Comú, la cònsol ha volgut “conceptualitzar la situació” i ha recordat que el Carnaval és, per definició, “un espai de sàtira i crítica, sovint irreverent, que forma part de la nostra tradició cultural”. Segons ha explicat, la representació qüestionada s’emmarcava en aquesta línia de caricaturització de l’activitat política, en aquest cas d’un representant internacional, com s’ha fet en altres ocasions.
“[Carnaval] és un espai de sàtira i crítica, sovint irreverent, que forma part de la nostra tradició cultural” – Laura Mas
Tot i això, ha reconegut que la inclusió de l’estrella de David “no era adequada en aquest context”, atès el seu significat profund per a la comunitat jueva. “Entenem que la seva inclusió ha pogut generar malestar”, ha afirmat, especialment després de la difusió d’una imatge a les xarxes socials que, segons ha dit, podia ser interpretada fora de context.
D’aquesta manera, Mas ha remarcat que tant la Comissió de Festes com el comú van reaccionar amb rapidesa l’endemà mateix de la representació i van lamentar que l’escena pogués haver estat percebuda com a ofensiva. En aquest sentit, ha recordat que el comú “condemna qualsevol acte antisemita” i manté el màxim respecte envers qualsevol religió, poble o nació.
Pel que fa al segon comunicat anunciat pel cap de Govern, la cònsol ha aclarit que no es tracta d’un nou text públic, sinó d’una carta personalitzada adreçada a l’associació de la comunitat jueva amb la voluntat d’oferir explicacions directes. “No és un segon comunicat, sinó una carta que s’ha fet arribar aquesta tarda”, ha puntualitzat.
A més, el comú ha retirat la fotografia publicada a les xarxes socials després de constatar que podia donar peu a interpretacions allunyades del context real de la teatralització. “Defensem la llibertat d’expressió i la sàtira inherent al Carnaval, però també el respecte i la convivència”, ha subratllat Mas, tot reivindicant Encamp com una parròquia “oberta, diversa i respectuosa”.
“Defensem la llibertat d’expressió i la sàtira inherent al Carnaval, però també el respecte i la convivència” – Laura Mas
Finalment, la cònsol ha fet una crida a rebaixar la tensió i a “minimitzar la polèmica”, assegurant que no hi va haver cap ofensa voluntària i recordant que la Comissió de Festes està formada per joves voluntaris que treballen per mantenir viva la tradició. “Crec que per responsabilitat de tots hem de deixar de fer aquesta bola tan gran”, ha conclòs.