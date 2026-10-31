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  • La mesura afecta directament l'estadi Heliodoro Rodríguez López, on s'havia de disputar l'enfrontament. | CD Tenerife
El Periòdic d'Andorra
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Futbol - LaLiga Hypermotion

L’alerta taronja per fortes pluges deixa l’FC Andorra sense partit a Tenerife després del tancament de l’estadi

El conjunt tricolor ja es troba a l'illa, però l'alerta taronja per fortes pluges obliga a suspendre l'enfrontament previst per a aquest diumenge

L’FC Andorra no podrà disputar aquest diumenge, a les 21.00 hores, el partit contra el CD Tenerife, corresponent a la dotzena jornada de LaLiga Hypermotion, després que el Cabildo de Tenerife hagi decretat el tancament de les instal·lacions esportives de titularitat insular davant l’alerta taronja per fortes pluges. La mesura afecta directament l’estadi Heliodoro Rodríguez López, on s’havia de disputar l’enfrontament, i deixa el conjunt tricolor, qui ja es troba a l’illa, pendent de conèixer la nova data del compromís.

Segons informen mitjans espanyols, les autoritats insulars han anunciat aquest dissabte la suspensió de les activitats esportives i culturals a les instal·lacions de l’àrea metropolitana de Tenerife a partir de les 10.00 hores de diumenge. La decisió respon a les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), la qual alerta de precipitacions que podrien arribar als 30 litres per metre quadrat en només una hora. En paral·lel, el Govern de les Canàries ha declarat la situació d’alerta per pluges, mentre que el Cabildo ha activat el Pla d’Emergències Insular davant el risc associat a l’episodi meteorològic.

El tancament de les instal·lacions impedeix la celebració del partit en l’horari previst, de manera que els dos equips hauran d’esperar que es concreti una nova data. La suspensió arriba després d’una setmana especialment intensa per als homes de Carles Manso, qui dilluns van disputar el partit de lliga contra el Burgos, amb un resultat de 2-3, i dijous van superar el Varea per 0-3 a la Copa del Rei. Divendres, l’expedició tricolor va viatjar des de Bilbao fins a Tenerife després d’haver completat una sessió d’entrenament a Logronyo.

L’FC Andorra supera amb solvència el primer escull de la Copa del Rei amb una golejada a domicili davant el Varea

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