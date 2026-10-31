La Cursa 3 Ponts guanya adeptes i reuneix 244 participants, un 42% més que el 2025, amb una majoria femenina

La tercera edició de la Cursa 3 Ponts ha reunit aquest dissabte 244 corredors, un 42% més que l’any passat, quan la prova va registrar 172 participants. La iniciativa, organitzada pel Comú d’Escaldes-Engordany, ha tornat a recórrer la zona històrica de la parròquia en una jornada que ha combinat l’activitat esportiva amb la descoberta del patrimoni i un ambient festiu. L’increment de les inscripcions consolida la presència de la cursa en el calendari esportiu parroquial després de només tres edicions.
La participació femenina ha estat especialment destacada, amb 158 dones inscrites, gairebé el 65% del total, davant dels 86 homes. Pel que fa a les edats, la prova ha registrat una mitjana de 37,4 anys i ha comptat amb corredors de diferents generacions. Entre els participants hi havia 47 infants menors de 12 anys i 42 persones de 60 anys o més, mentre que la franja amb més representació ha estat la de 40 a 49 anys, amb 50 inscrits, seguida de la de 30 a 39 anys, amb 46.
«La Cursa 3 Ponts és molt més que una prova esportiva. És una oportunitat per donar a conèixer el nostre patrimoni històric i posar en valor espais tan emblemàtics com els ponts de la Tosca, d’Engordany i dels Escalls, que formen part de la identitat de la parròquia», ha manifestat la consellera d’Esports, Laura López, qui ha afegit que «aquesta és una cursa intergeneracional que permet que tothom redescobreixi aquests indrets d’una manera diferent». Així mateix, la consellera ha celebrat l’augment de la participació i ha assegurat que el fet que cada any s’hi sumin més corredors «ens anima a continuar apostant per aquesta iniciativa».