  • Les dades reflecteixen una evolució positiva en el nombre de cotitzants i un increment sostingut de les pensions de jubilació. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Crescuda d’ingressos i despeses

La CASS registra increments en cotitzacions i prestacions durant el tercer trimestre amb més afiliats

Les despeses sanitàries han pujat fins als 78,3 milions d’euros, i les prestacions econòmiques s’han incrementat fins a arribar als 42,4 milions

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha registrat un augment notable tant en els ingressos com en les despeses de les diferents branques durant el tercer trimestre del 2025, segons les dades publicades.

En la branca general, els ingressos per cotitzacions d’assalariats i treballadors per compte propi han crescut un 7,4% respecte al segon trimestre del 2024, fins a 93,2 milions d’euros. A aquesta xifra s’hi afegeixen 10,4 milions d’euros derivats de cotitzacions vinculades a prestacions econòmiques.

Pel que fa a les despeses, les prestacions han augmentat un 8,3% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Les despeses sanitàries han pujat un 6,5%, fins als 78,3 milions d’euros, i les prestacions econòmiques —com baixes laborals i pensions d’invalidesa o orfenesa— s’han incrementat un 11,6%, arribant als 42,4 milions d’euros.

En la branca de jubilació, els ingressos per cotitzacions han augmentat un 7,8%, sumant 107,5 milions d’euros. També s’han incorporat 3 milions d’euros de cotitzacions de prestacions econòmiques i 3,5 milions d’euros transferits pel Govern per finançar pensions no contributives. Les despeses de prestacions de jubilació han crescut un 12%, amb un cost de 90,5 milions d’euros en pensions contributives (+12,6%), mentre que les pensions no contributives han baixat un 2%, fins als 3,5 milions d’euros.

En comparació amb els primers sis mesos del 2024, el nombre d’assalariats ha crescut un 3,3%. Al juny es comptabilitzen 47.012 treballadors assalariats (+3,6%) i 9.139 per compte propi (+6,4%). Els assegurats indirectes sumen 18.532.

Quant als pensionistes de la branca general, la xifra ha baixat un 5,5%, fins a 2.529 persones. D’aquest total, 2.188 corresponen a pensions d’invalidesa, 340 a pensions d’orfenesa i una a pensió de reversió d’ascendents.

En canvi, la branca de jubilació ha registrat un increment del 4,8% en pensionistes, fins a 18.027. D’aquests, 16.319 són pensions de jubilació i 3.587 de viduïtat, incloent-hi 75 temporals. La taxa de dependència —relació entre assegurats actius i pensionistes de jubilació— se situa en 2,97, un 1,1% menys que el juny del 2024.

