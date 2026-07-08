Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El correu fraudulent que estan rebent algunes persones. | CASS
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Estafa digital

La CASS alerta d’una sèrie de correus fraudulents que suplanten la seva identitat per obtenir dades bancàries

L'entitat recorda que no demana mai informació financera per correu electrònic ni envia enllaços per gestionar pagaments o reemborsaments

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha alertat aquest dimecres de la detecció d’una campanya de correus electrònics fraudulents que suplanten la identitat de la parapública amb l’objectiu d’obtenir dades personals i bancàries dels ciutadans. Segons ha informat l’entitat, els missatges comuniquen als destinataris que tenen dret a un suposat reemborsament i els conviden a clicar un enllaç per rebre el pagament de manera immediata.

La CASS explica que aquest enllaç redirigeix els usuaris a una pàgina web falsa, en la qual se’ls demana que introdueixin informació confidencial, entre la qual hi ha les dades de les targetes de crèdit. Davant aquesta situació, la parapública recorda que «no sol·licita mai dades bancàries via correu electrònic ni envia enllaços per gestionar pagaments o reemborsaments», motiu pel qual insta la ciutadania a desconfiar d’aquest tipus de comunicacions.

En cas de rebre un dels correus fraudulents, la CASS recomana no clicar cap dels enllaços inclosos en el missatge, no facilitar dades personals ni bancàries i eliminar-lo immediatament. Així mateix, assenyala que qualsevol dubte s’ha de consultar directament amb la parapública a través dels seus canals oficials. A més, l’entitat assegura que «treballa activament per prevenir aquest tipus de fraus i protegir els usuaris» i insisteix en la necessitat de mantenir una actitud «vigilant davant possibles intents d’estafa digital» per evitar ser víctima d’aquest tipus de pràctiques.

La Policia alerta d’una estafa per SMS que simula notificacions de paquets retinguts i demana no clicar enllaços

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Educació fixa una ràtio de referència d’un professional especialitzat per cada cinc alumnes amb discapacitat
L’Executiu actualitza el reglament d’absentisme escolar i detecta un total de 55 alumnes durant el passat curs
Cañada reclama una «anàlisi individual i rigorosa» en la norma de reagrupament per garantir la seguretat dels menors

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El raonador situa les famílies monoparentals entre els col·lectius més ‘castigats’ per la crisi de l’habitatge
  • Societat
El Superior anul·la el laude arbitral que va resoldre el conflicte laboral de Coopalsa per manca de «base legal»
  • Pirineus, Societat
La Seu d’Urgell construirà 111 habitatges de lloguer assequible amb un 30% de les places reservades per al jovent
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
El Comú de Canillo ‘recorre’ a l’art urbà per posar el valor patrimonial de la Vall d’Incles amb una mural en una borda
  • Parròquies, Societat
La reparació de les tapes que han motivat les queixes dels veïns dependrà d’una «actuació tècnica específica»
  • Parròquies, Societat
Una queixa veïnal a la capital denuncia la manca de resposta per reparar tres tapes de clavegueram sorolloses
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu