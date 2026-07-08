La CASS alerta d’una sèrie de correus fraudulents que suplanten la seva identitat per obtenir dades bancàries

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha alertat aquest dimecres de la detecció d’una campanya de correus electrònics fraudulents que suplanten la identitat de la parapública amb l’objectiu d’obtenir dades personals i bancàries dels ciutadans. Segons ha informat l’entitat, els missatges comuniquen als destinataris que tenen dret a un suposat reemborsament i els conviden a clicar un enllaç per rebre el pagament de manera immediata.
La CASS explica que aquest enllaç redirigeix els usuaris a una pàgina web falsa, en la qual se’ls demana que introdueixin informació confidencial, entre la qual hi ha les dades de les targetes de crèdit. Davant aquesta situació, la parapública recorda que «no sol·licita mai dades bancàries via correu electrònic ni envia enllaços per gestionar pagaments o reemborsaments», motiu pel qual insta la ciutadania a desconfiar d’aquest tipus de comunicacions.
En cas de rebre un dels correus fraudulents, la CASS recomana no clicar cap dels enllaços inclosos en el missatge, no facilitar dades personals ni bancàries i eliminar-lo immediatament. Així mateix, assenyala que qualsevol dubte s’ha de consultar directament amb la parapública a través dels seus canals oficials. A més, l’entitat assegura que «treballa activament per prevenir aquest tipus de fraus i protegir els usuaris» i insisteix en la necessitat de mantenir una actitud «vigilant davant possibles intents d’estafa digital» per evitar ser víctima d’aquest tipus de pràctiques.