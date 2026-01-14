Andorra i Espanya obren el camí per al reconeixement de la Cartera Digital fora de fronteres andorranes

El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, s’ha reunit aquest dimecres al matí a Madrid amb el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública d’Espanya, Óscar López, en una trobada centrada en l’impuls de la cooperació bilateral en l’àmbit de la digitalització i, especialment, en l’inici del treball tècnic perquè Espanya pugui reconèixer l’APP Cartera Digital presentada recentment pel Govern.
Durant la reunió, els dos ministres han analitzat els passos necessaris per avançar cap al reconeixement per part de l’Estat espanyol dels certificats i credencials digitals que conté la Cartera Digital. Rossell ha exposat al seu homòleg el funcionament de la nova aplicació i ha remarcat que, tot i que actualment és d’ús exclusiu en l’àmbit nacional, el Govern treballa perquè els ciutadans puguin utilitzar-la també a l’exterior. En aquest sentit, ha assenyalat que la col·laboració amb Espanya és prioritària, tenint en compte la mobilitat constant de persones entre els dos països.
Rossell ha destacat “la importància de començar ara un procés que serà clau per facilitar la vida dels ciutadans i avançar cap a una plena integració digital entre els dos països”
En aquesta línia, el ministre ha destacat “l’excel·lent predisposició del govern espanyol i la importància de començar ara un procés que serà clau per facilitar la vida dels ciutadans i avançar cap a una plena integració digital entre els dos països i així permetre l’ús de l’aplicatiu més enllà de les fronteres andorranes”. Així, ambdós ministres han acordat activar un grup de treball tècnic que analitzarà les necessitats d’interoperabilitat i seguretat perquè la Cartera Digital pugui integrar-se en els sistemes de reconeixement electrònic espanyols, així com la compatibilitat dels certificats emesos per l’Oficina de Serveis de Confiança Electrònica d’Andorra.
La reunió també ha permès repassar altres àmbits de cooperació en matèria de digitalització, com la protecció del menor en línia, l’impuls de les capacitats digitals i la col·laboració entre els respectius centres nacionals de competències digitals. Finalment, els dos representants han acordat renovar el protocol d’entesa en matèria de Funció Pública per continuar promovent l’intercanvi d’experiències, el coneixement i la innovació en aquesta matèria.