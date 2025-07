Espai ciutadà

La capital transformarà l’aparcament de Prada Casadet en l’Espai Capital, amb una plaça pública i un espai firal

El comú signa un lloguer amb la propietat privada del terreny, d'entorn el 80% dels 10.500 metres quadrats, de 25 anys a canvi de 30.000 euros mensuals

L’actual aparcament de Prada Casadet, un espai “infrautilitzat i deficitari”, es convertirà pròximament en l’Espai Capital. Així ho han presentat avui des del Comú de la capital, informant que es tracta d’un projecte que acollirà una plaça pública, un recinte firal i una connexió amb el passeig del riu per donar resposta a la “necessitat” de disposar d’un nou espai públic “vital” de trobada per a la ciutadania que al mateix temps pugui acollir diferents activitats.

Ubicat a l’antiga plaça de Braus, el terreny té una superfície de 10.500 metres quadrats dels quals 2.500 són de propietat pública i els 8.000 restants privada. Per a fer possible la iniciativa, la corporació ha signat amb aquesta propietat un contracte de lloguer de 25 anys mantenint l’actual xifra de 30.000 euros mensuals (i una carència del 50% durant els primers sis mesos). “Ens dona una estabilitat a llarg termini”, ha esmentat el cònsol major, Sergi González, qui ha remarcat que els beneficis per a la parròquia seran de quatre milions a 25 anys vista i de prop de 600.000 euros anuals pel que representava el lloguer de la carpa de la Fira d’Andorra la Vella i d’altres escenaris.

Esbós inicial del projecte de la plaça pública. | Comú d’Andorra la Vella

Així doncs, l’Espai Capital es dividirà en tres zones. La primera d’elles serà una plaça pública, la qual tindrà accés directe des del carrer Prat de la Creu i estarà ubicada en el terreny propietat del comú, la qual, segons ha exposat la cònsol menor, Olalla Losada, disposarà d’espais verds i d’ombreig a més d’un aparcament soterrat. La segona serà l’espai firal, la qual amb una estructura semipermanent desmuntable i reubicable, pretén acollir activitats culturals, esportives, socials i comercials. En darrer lloc, la connexió amb el passeig del riu vol millorar la connectivitat i dignificar la zona.

El nou contracte s’aprovarà aquest dijous en Consell de Comú per posteriorment definir el projecte i, a finals d’any, tirar endavant el concurs “únic” per a planificar la construcció amb la intenció d’acollir la Fira del 2027. Demanats pel pressupost estimat, González ha comentat que encara s’estan fent estudis interns i que a hores d’ara és una dada que no poden avançar.

El museu nacional

Preguntats per la possibilitat d’acollir el museu nacional, Losada ha proferit que la corporació va traslladar al Govern, el passat febrer, el projecte de l’Espai Capital. Per tant, “la proposta de l’Executiu haurà de ser tenint en compte el nostre projecte […] Haurà de saber si li cap o no”. “Si el Govern té una necessitat és ell qui ha de fer la proposta i nosaltres, un cop la tinguem sobre la taula, l’estudiarem, però sempre i quan no vagi en perjudici de la ciutadania”, ha exposat la cònsol menor, afegint que estan oberts “a fer-los partícips”.

La nova connexió amb el passeig del riu. | Comú d’Andorra la Vella