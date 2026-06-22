La capital posa en marxa cinc refugis climàtics que funcionaran tant a l’estiu com a l’hivern en equipaments públics

Andorra la Vella ha donat el tret de sortida a la prova pilot de refugis climàtics oferint-los en cinc espais ubicats a diferents equipaments públics de la corporació. Es tracta, segons ha detallat el cònsol major, Sergi González, de l’edifici Administratiu de les Noves Dependències −plaça Lídia Armengol−, a l’Enclau de Santa Coloma, la Llacuna, els Serradells i l’Estadi Comunal. «Quan parlem de refugis climàtics no només hem de veure el verd, sinó espais on la climatologia sigui agradable i suportable per a quan a fora fa fred o calor», ha mencionat el mandatari, comentant que els equipaments funcionaran tant a l’estiu −fins al 30 de setembre− com a l’hivern.
En detall, González ha esmentat que en aquests sempre hi haurà un punt d’aigua, serveis, cadires… «perquè la gent pugui trobar aquest refugi per a la calor i les inclemències meteorològiques que amb el canvi climàtic són cada vegada més sovint». És precisament durant les hores més caloroses, entre les 11.00 i les 17.00 hores, que la majoria d’ells estaran en funcionament, tot i que alguns com Noves Dependències i la Llacuna restaran oberts fins a les 20.00 hores. Al del centre cultural també s’hi podrà accedir «puntualment» els caps de setmana, període en què els Serradells i el Comunal sempre estaran disponibles.
En cas que la prova pilot funcionés, la corporació de la capital no tanca la porta a oferir aquest servei a altres zones que tenen estudiades com Riberaygua i Ciutat de Valls. Amb tot, el cònsol major també ha volgut fer esment «de tota la xarxa de fons de la qual disposem als carrers», amb més de 45 fonts reubicades per, entre d’altres, ajudar a combatre la calor. En darrer lloc, ha indicat que per la seva part la situació «no és greu», simplement «és avançar-nos a necessitats que estem ja veient en el dia a dia».