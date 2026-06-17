La capital licita per un milió d’euros la remodelació dels passatges de l’Aigüeta i Europa per crear un refugi climàtic

El Comú d’Andorra la Vella obre la convocatòria d’un concurs públic d’àmbit nacional per adjudicar els treballs d’embelliment i remodelació dels passatges de l’Aigüeta i Europa. Aquesta intervenció urbanística suposarà la renovació integral d’uns 2.000 metres quadrats d’espai públic situats en una de les zones comercials i de restauració més transitades de la parròquia. El projecte, ja redactat i actualitzat, ha estat concebut amb la premissa de prioritzar la vegetalització, la creació d’indrets de descans i la millora de la funcionalitat per als ciutadans i els establiments de l’entorn.
Els passatges de l’Aigüeta i Europa actuen com una artèria estratègica de connexió per als vianants entre l’avinguda Meritxell i la zona de Prada Ramon. Tot i mantenir un marcat caràcter per a vianants, la reforma preveu un disseny adaptat que combinarà, amb zones diferenciades, les àrees de passeig amb aquelles aptes per al pas controlat de vehicles de càrrega i descàrrega o d’accés a aparcaments privats, segons informen des de la corporació comunal.
Aquesta intervenció urbanística suposarà la renovació integral d’uns 2.000 metres quadrats d’espai públic situats en una de les zones comercials i de restauració més transitades de la parròquia
Un dels grans objectius de la transformació és la reconversió d’aquesta àrea en un refugi climàtic. Per fer-ho possible, es preveu incrementar el nombre de zones enjardinades i arbres en aquest espai. Tot plegat sota criteris de sostenibilitat, sobretot pel que fa als recursos hídrics. Així mateix, l’actuació inclou la col·locació de nou mobiliari urbà com bancs, papereres, fanals i una font. De manera complementària, el comú aprofitarà també per renovar de manera integral les instal·lacions d’enllumenat, la xarxa de recollida d’aigües pluvials i els registres dels comptadors dels embrancaments d’aigua.
L’execució d’aquestes obres tindrà una durada prevista de sis mesos i es preveu que els treballs puguin començar a partir del proper mes de setembre, un cop completades les obres dels promotors privats del voltant que havien condicionat l’inici del projecte en els darrers anys. La inversió total estimada és d’un milió d’euros, finançat de manera plurianual: 500.000 euros pel 2026 i 500.000 euros pel 2027, atès que la meitat dels treballs s’executarà durant l’any vinent.
La inversió total estimada és d’un milió d’euros, finançat de manera plurianual: 500.000 euros pel 2026 i 500.000 euros pel 2027
“Amb l’obertura d’aquest concurs públic fem una passa endavant ferma per saldar un deute històric amb l’embelliment dels passatges de l’Aigüeta i Europa”, ha assenyalat el cònsol major, Sergi González, tot afegint que “el nostre objectiu és clar: volem oferir als ciutadans i comerciants l’entorn de qualitat que es mereixen, transformant una zona pavimentada en un espai amable, zones de repòs i nous punts de vegetació que funcionaran com un refugi climàtic, alhora que es dinamitza la nostra activitat de comerç i restauració”.