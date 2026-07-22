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  • L'antic aparcament dels Pouets. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Pendent d'aprovació

La capital ja té un concessionari per a l’equipament dels Pouets i en portarà l’adjudicació al pròxim Consell de Comú

González evita avançar detalls, però assegura que el procés "va per molt bon camí" després que el concurs es convoqués novament aquest abril

El Comú d’Andorra la Vella ja disposa d’un concessionari per a l’antic aparcament dels Pouets. Així ho ha avançat aquest dimecres el cònsol major, Sergi González, qui ha anunciat que l’adjudicació de la concessió es portarà a aprovació en el Consell de Comú previst per a la setmana vinent. «La setmana que ve hi ha Consell de Comú i un dels punts que us puc avançar és que hi ha un concessionari per als Pouets», ha apuntat González, qui no ha volgut revelar més informació abans que la proposta sigui debatuda per la corporació. Tanmateix, sí ha assegurat que el procés «va per molt bon camí» i ha insistit que «la concessió passa al Consell de Comú».

L’anunci arriba gairebé quatre mesos després que el comú impulsés una nova licitació per reactivar aquest espai mitjançant una concessió a la iniciativa privada. El nou concurs es va convocar després que la primera convocatòria quedés deserta i incorporava diverses modificacions per fer el projecte més atractiu. Entre els canvis introduïts destaca la incorporació d’un estudi topogràfic per facilitar la preparació de les ofertes i un model de concessió més flexible, el qual permetia destinar l’espai a usos diversos més enllà de l’aparcament, amb una valoració especial dels projectes de caràcter cultural, esportiu o social.

Les bases del concurs també establien que l’empresa adjudicatària assumiria la redacció del projecte, les obres d’adequació i la gestió de l’equipament, amb una concessió de fins a 50 anys i un cànon mínim de 4.000 euros mensuals. Ara, si el Consell de Comú dona llum verda a la proposta (tot fa pensar que sí), el projecte farà un nou pas per recuperar l’activitat en un espai que la corporació considera estratègic per dinamitzar la parròquia.

El Comú d’Andorra la Vella impulsa un nou concurs per reactivar l’espai dels Pouets amb iniciativa privada

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