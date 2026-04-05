El Comú d’Andorra la Vella impulsa un nou concurs per reactivar l’espai dels Pouets amb iniciativa privada

El Comú d’Andorra la Vella ha aprovat la convocatòria d’un nou concurs nacional per adjudicar la concessió de l’antic aparcament dels Pouets, amb la voluntat de revitalitzar aquest espai i impulsar noves activitats a la parròquia. Les bases es publicaran pròximament al BOPA.
La iniciativa dona continuïtat al procés iniciat l’any passat, quan una primera licitació no va rebre cap oferta. Des de llavors, la corporació ha treballat amb empreses interessades per identificar els obstacles que havien impedit la participació i adaptar les noves condicions.
Entre les millores introduïdes destaca la incorporació d’un estudi topogràfic de l’edifici, amb l’objectiu de facilitar l’elaboració de propostes per part dels licitadors. Aquest treball previ ha permès redefinir el concurs per fer-lo més atractiu i alineat amb les necessitats del mercat.
El cònsol major, Sergi González, ha remarcat que la corporació ha fet una tasca d’escolta per crear les condicions adequades perquè el projecte esdevingui viable per al sector privat, alhora que ha refermat la voluntat de donar una nova funcionalitat a l’espai.
El projecte aposta per la col·laboració publicoprivada i inclou un cànon mínim de 4.000 euros mensuals sense cost per al Comú
El nou concurs aposta per un plantejament obert, sense limitar l’activitat a l’ús d’aparcament. D’aquesta manera, les propostes podran incorporar diferents usos, amb especial valoració per aquells projectes que integrin iniciatives de caràcter cultural, esportiu o social.
El model de concessió preveu que l’empresa adjudicatària assumeixi tant la redacció del projecte com les obres d’adequació i la gestió posterior de l’equipament. El termini podrà arribar fins a 50 anys, amb la possibilitat de reduir-lo com a element valorable en les ofertes.
A més, s’estableix un cànon mínim mensual de 4.000 euros, sense que el Comú hagi d’assumir despeses associades. L’avaluació de les propostes tindrà en compte aspectes tècnics, econòmics, socials i mediambientals, així com la qualitat global dels projectes presentats.