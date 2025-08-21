Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'ecoilla instal·lada a Terra Vella. | Comú d'Andorra la Vella
Gestió de residus

Andorra la Vella estrena les primeres ecoilles per substituir la recollida porta a porta i millorar la neteja viària

Quant al funcionament, els usuaris tan sols han de pitjar el botó situat a la banda esquerra de l'ecoilla i apropar-se al compartiment que vulguin utilitzar

El Comú d’Andorra la Vella impulsa un nou model per gestionar la recollida selectiva de residus i la neteja viària amb la posada en funcionament de les primeres ecoilles a la parròquia. El model, que ja s’ha instal·lat al carrer Terra Vella, substitueix l’actual sistema de recollida porta a porta i, en els pròxims mesos, s’ampliarà a l’avinguda Príncep Benlloch.

Les ecoilles permeten una recollida més ordenada i neta, ja que concentren els contenidors en un únic indret, facilitant el reciclatge als veïns, segons exposen des del comú. Tanmateix, i amb la voluntat de cuidar els espais públics i les instal·lacions, es mantenen les franges horàries de recollida, per la qual cosa cada fracció s’ha de dipositar el dia que li correspon i dins del contenidor específic.

Quant al funcionament, els usuaris tan sols han de pitjar el botó situat a la banda esquerra de l’ecoilla i apropar-se al compartiment que vulguin utilitzar. A banda d’aquest equipament a la zona central del carrer Terra Vella, els veïns també disposen d’una minideixalleria, al principi de la via, per dipositar petits voluminosos i residus especials, i un punt verd, al final del carrer, amb contenidors per a envasos i vidre.

Amb aquestes ecoilles millorem la neteja viària i la recollida de residus, facilitant el reciclatge i, amb la col·laboració dels veïns, contribuint a una Andorra la Vella més neta i sostenible”, ha indicat el conseller de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes. Cal recordar que el mal ús de les instal·lacions i la separació incorrecta dels residus pot comportar sancions, tal com estableix la normativa vigent.

