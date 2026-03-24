  Un espectacle a Andorra la Vella. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
Impuls públic a l’activitat econòmica

La capital destina més de 90.000 euros a ajudes per fomentar projectes turístics i dinamitzar el teixit comercial

La convocatòria s’adreça a entitats i agents que promoguin iniciatives amb criteris centrats en qualitat, viabilitat i capacitat d’atracció

El Comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa una nova línia de subvencions destinada a donar suport a iniciatives que contribueixin a dinamitzar l’activitat econòmica de la parròquia durant el 2026. La convocatòria preveu una inversió global superior als 90.000 euros.

Aquestes ajudes tenen com a finalitat incentivar projectes vinculats tant a la promoció turística com a l’activitat comercial, amb la voluntat de reforçar l’atractiu de la capital i generar moviment al llarg de tot l’any. Les propostes podran incloure esdeveniments, campanyes de promoció o accions innovadores que ajudin a revitalitzar els espais comercials. El termini per presentar sol·licituds s’ha obert aquest dimecres, coincidint amb la seva publicació oficial, i es mantindrà vigent fins al 24 d’abril.

Segons ha destacat el cònsol major, Sergi González, aquesta iniciativa vol estimular projectes que aportin valor i consolidin la parròquia com un pol d’atracció per a visitants. En aquest sentit, també ha remarcat la importància de la col·laboració amb el teixit associatiu i empresarial per construir una oferta variada i competitiva.

La convocatòria s’adreça a entitats, associacions i altres agents que promoguin activitats amb impacte en l’àmbit turístic o comercial dins del territori. A l’hora de valorar les propostes, es tindran en compte aspectes com la qualitat, la viabilitat, el retorn econòmic i social, així com la capacitat d’atreure públic.

L’Executiu obre fins al 4 de maig el termini perquè les empreses demananin els ajuts pel tall de l’RN-20

Llegir
Notícies relacionades
Sanitaris de la Comella afirmen que són els interns qui “sol·liciten ajuda per descansar” i neguen la sobremedicació
La Policia xifra en 2.000 euros el valor total dels objectes sostrets en el furt d’Aixirivall pels dos joves detinguts
La xarxa meteorològica augmentarà fins a les 31 estacions amb tres nous punts a Encamp, la Massana i Sant Julià

Notícies destacades
  • Societat
Diversand reclama participar en les modificacions envers els delictes d’odi per evitar interpretacions subjectives
  • Societat
Una seixantena de persones grans s’incorporaran inicialment al projecte Radars a partir d’aquest mateix abril
  • Societat
L’AR+I treballa amb investigadors pirinencs en l’elaboració d’un mapa de risc basat en les pluges i el terreny
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
Orgue&nd programa onze actuacions amb artistes europeus i una aposta innovadora que transforma escenaris
  • Parròquies
González preveu tenir dibuixat el traçat dels carrils bici de la capital aquest semestre i iniciar-lo a Prada Motxilla
  • Parròquies
La Massana orienta el nou POUP cap a limitar el creixement i preservar el paisatge amb noves bases urbanístiques
