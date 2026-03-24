La capital destina més de 90.000 euros a ajudes per fomentar projectes turístics i dinamitzar el teixit comercial

El Comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa una nova línia de subvencions destinada a donar suport a iniciatives que contribueixin a dinamitzar l’activitat econòmica de la parròquia durant el 2026. La convocatòria preveu una inversió global superior als 90.000 euros.
Aquestes ajudes tenen com a finalitat incentivar projectes vinculats tant a la promoció turística com a l’activitat comercial, amb la voluntat de reforçar l’atractiu de la capital i generar moviment al llarg de tot l’any. Les propostes podran incloure esdeveniments, campanyes de promoció o accions innovadores que ajudin a revitalitzar els espais comercials. El termini per presentar sol·licituds s’ha obert aquest dimecres, coincidint amb la seva publicació oficial, i es mantindrà vigent fins al 24 d’abril.
El termini per presentar sol·licituds s’obre amb la publicació oficial i s’allargarà fins al 24 d’abril, amb l’objectiu de generar activitat continuada durant l’any
Segons ha destacat el cònsol major, Sergi González, aquesta iniciativa vol estimular projectes que aportin valor i consolidin la parròquia com un pol d’atracció per a visitants. En aquest sentit, també ha remarcat la importància de la col·laboració amb el teixit associatiu i empresarial per construir una oferta variada i competitiva.
La convocatòria s’adreça a entitats, associacions i altres agents que promoguin activitats amb impacte en l’àmbit turístic o comercial dins del territori. A l’hora de valorar les propostes, es tindran en compte aspectes com la qualitat, la viabilitat, el retorn econòmic i social, així com la capacitat d’atreure públic.