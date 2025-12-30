La capital adjudica l’enderroc de l’antic forn incinerador d’Encorcés per 149.462 euros per millorar la seguretat

El comú d’Andorra la Vella ha adjudicat les obres d’enderroc de l’antic forn incinerador d’Encorcés, una edificació que presentava un estat de conservació molt deficient i podia comportar riscos per a la seguretat. Els treballs han estat assignats a l’empresa Treballs Públics COMESA per un import de 149.462 euros.
El projecte contempla la demolició completa de l’espai edificat, amb una atenció específica a la possible presència de residus potencialment perillosos. El document tècnic defineix les mesures necessàries per garantir una execució segura de l’obra i reduir les afectacions a l’entorn immediat.
Els treballs tindran una durada màxima de dotze setmanes i inclouen la gestió específica dels materials resultants
Les tasques inclouen també el tractament adequat dels materials resultants de l’enderroc, d’acord amb les prescripcions establertes en el plec de bases. L’objectiu és assegurar una gestió correcta dels residus generats durant tot el procés.
El termini màxim d’execució dels treballs és de dotze setmanes. Durant aquest període, l’empresa adjudicatària durà a terme tant les feines d’enderroc com la gestió dels residus, seguint les condicions tècniques fixades pel comú.
El conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, ha assenyalat que l’actuació “permet avançar en la millora i ordenació d’espais que havien quedat obsolets”, alhora que contribueix a reforçar la seguretat i obre la porta a futures actuacions de reordenació a la zona d’Encorcés.