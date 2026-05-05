Incidència a la xarxa viària

Un accident amb un vehicle de grans dimensions activa un ampli dispositiu d’emergència a l’altura de Sispony

L’avís s’ha registrat cap a les 09.40 hores i ha mobilitzat diversos efectius, sense que de moment hagin transcendit les causes del succés

Un accident s’hauria produït aquest matí a la carretera CS-320, a l’altura de Sispony, amb la possible implicació d’un vehicle de grans dimensions, segons la informació disponible. L’avís s’hauria registrat cap a les 09.40 hores. Fins al lloc dels fets s’hi haurien desplaçat diversos serveis d’emergència, incloent-hi una ambulància dels bombers, una unitat del SUM, efectius de la policia i el servei de circulació de la Massana. Fonts consultades indicarien que s’hauria activat un dispositiu coordinat per atendre la incidència i garantir la seguretat a la zona. De moment, no ha transcendit informació sobre possibles afectats ni sobre les causes concretes del succés, les quals es mantindrien sota investigació.

-pendent d’ampliació-

