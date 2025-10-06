Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La infermera Mireia Castillo administrant una de les primeres vacunes del matí. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Campanya sanitària de tardor

Així comença la campanya de la grip d’enguany: dates avançades com a mesura preventiva a l’anticipació del virus

Els sanitaris afirmen que posar el vaccí minva les "conseqüències greus de les patologies" i que posar-ho una vegada la persona està emmalaltida "no és eficaç"

La campanya de vacunació contra la grip i el virus respiratori sincicial (VRS) ha començat aquest matí. Tal com ha recordat la infermera Mireia Castillo, del Centre d’Atenció Primària (CAP) de Canillo, “per reforçar aquella immunitat dels grups de risc més vulnerables”. Quant a la grip, destinada a majors de 60 anys i infants en grup de risc, mentre que la del VRS s’administra en majors de 80 anys, infants menors dels 2 anys i persones majors de 60 “institucionalitzades”. És a dir, que viuen en centres sociosanitaris. Si bé des del centre no tenen cap previsió de vaccins administrats, “esperem que hi hagi molta afluència”, ha assenyalat Castillo. “Així podrem tenir menys conseqüències greus de les patologies respiratòries a Andorra, que hi ha molta incidència, i menys hospitalitzacions dels usuaris”, ha afegit.

La campanya de la grip arrenca el pròxim 6 d’octubre i amplia la cobertura sanitària amb la vacuna del VRS

Llegir

Cal recordar que la campanya s’ha avançat uns dies respecte de les dates habituals perquè el virus es preveu que arribi abans. “La vacuna de la grip i del VRS, i totes les que són d’infeccions respiratòries, s’han d’administrar abans que hi hagi aquesta incidència, aquest repunt de fred”, ha indicat la infermera, assegurant que posar-la una vegada la persona està emmalaltida “no és eficaç”. Amb tot, ha celebrat que sigui la primera ‘fita’ al nou CAP canillenc. “Espero que sigui un punt de partida perquè la gent vingui”, ha proferit, fent esment que a totes aquelles persones que no s’hi puguin desplaçar es poden administrar els vaccins a domicili.

I és que, d’ençà de l’afectació de la Covid-19, la població ha pres més consciència de la importància de la vacunació, adonant-se que “hi ha infeccions respiratòries que poden ser greus per la salut”. “La gent ha perdut la por”, ha completat Castillo, tot recordant que sempre hi ha hagut persones que s’han vacunat de la mateixa grip o la pneumònia, entre altres. En aquest sentit, ha recordat que la vacunació per la Covid no s’ha aturat en tot l’any, tot i que han sigut grups de risc molt específics, per la qual cosa “esperem que durant aquesta campanya vingui més gent a fer-ho”.

Un home rebent la vacuna de la grip, aquest inici de campanya. | Marvin Arquíñigo
Mireia Castillo preparant un vaccí, aquest matí al CAP de Canillo. | Marvin Arquíñigo
