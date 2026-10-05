La campanya de vacunació contra la grip arrenca amb l’objectiu de reduir complicacions i ingressos hospitalaris

La campanya de vacunació contra la grip ha començat aquest dilluns 5 d’octubre arreu del país i es mantindrà activa fins al 31 de gener del 2027 amb l’objectiu principal de reduir les complicacions greus, els ingressos hospitalaris i la transmissió del virus entre la població. Al Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sant Julià de Lòria, un dels punts on aquest matí s’ha donat el tret de sortida a la campanya, la previsió és administrar al voltant de 800 vacunes durant tot el període, una xifra similar a la que habitualment registra el centre.
En aquest sentit, la infermera del CAP lauredià Anabel Camanyes ha comentat que les primeres hores ja han evidenciat l’interès de la població. «La gent està molt a l’expectativa de començar. Ja hem començat a vacunar i la població ha començat a trucar per demanar cita prèvia», ha assenyalat, tot apuntant que bona part dels usuaris ja coneixen el procediment d’anys anteriors. Camanyes considera, a més, que existeix una conscienciació creixent sobre la necessitat de protegir-se per evitar que les infeccions respiratòries acabin derivant en complicacions que requereixin hospitalització.
La campanya s’adreça als majors de 60 anys i a les persones de menys edat que presentin alguna patologia o factor de risc, a més del personal sanitari i sociosanitari i dels treballadors essencials. «Per als majors de 60 anys, simplement és fer una trucada telefònica al seu centre de salut de referència i ja els donarem cita», ha detallat la infermera. En canvi, «els menors de 60 anys, abans de demanar hora, han d’anar al seu metge de capçalera i demanar la recepta».
«Jo animo la població a vacunar-se per fer aquesta prevenció», ha remarcat Camanyes, qui ha definit la vacunació com «un acte de responsabilitat individual» que té també una repercussió col·lectiva. Un missatge que comparteixen alguns dels primers usuaris que aquest matí han passat pel CAP. És el cas de Carles Hernando, qui fa uns 15 anys que es vacuna i ha defensat que «sempre és millor prevenir que curar» i que, amb els avenços dels vaccins, considera important continuar fent-ho. Marcelo Simões, per la seva banda, acumula 12 anys vacunant-se: «Em sento molt bé. Des que ho faig no he agafat mai la grip. És una cosa molt important».
Paral·lelament, ja està en marxa des de l’1 d’agost la campanya contra el virus respiratori sincicial (VRS), la qual s’allargarà fins al 31 de març i està especialment orientada a prevenir les complicacions respiratòries en els extrems d’edat. En el cas dels nadons, la vacuna s’administra habitualment a l’hospital, mentre que les famílies dels infants que no l’hagin rebut poden demanar cita al CAP. Pel que fa a la Covid-19, la campanya específica de vacunació està previst que comenci durant les pròximes setmanes.