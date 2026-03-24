La campanya de donació de sang de la Creu Roja i el MoraBanc Andorra recull un total de 182 donacions efectives

La setena campanya de donació de sang organitzada per la Creu Roja Andorrana i el MoraBanc Andorra ha tornat a ser un èxit de participació i solidaritat. Enguany s’han recollit 192 donacions totals, de les quals 182 han estat efectives i 10 registrades com a oferiments. A més, 28 persones han participat com a nous donants, una dada especialment rellevant que reforça la renovació i continuïtat de la base de donants al país. L’afluència de participants va ser constant des de l’inici de la jornada, amb pics destacats de participació al migdia i a la tarda.
La campanya ha tornat a registrar una participació molt elevada, consolidant-se com una de les jornades de donació més destacades de l’any. Tot i que cada edició presenta variacions naturals, els resultats es mantenen en nivells molt positius i evidencien el compromís constant de la ciutadania amb la donació de sang.
Entre les persones donants, es van comptabilitzar 110 homes (57%) i 82 dones (43%), amb una participació equilibrada per gènere. La franja d’edat amb més participació ha estat la de 45 a 54 anys (75 donants), seguida dels grups de 55 a 64 anys (46) i de 35 a 44 anys (31), mentre que la participació dels més joves continua sent menor. Pel que fa als grups sanguinis, els més comuns han estat O positiu (57) i A positiu (56), mentre que els grups negatius i l’AB continuen sent minoritaris però essencials per cobrir determinades necessitats mèdiques.
El director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Ribes, ha posat en valor la implicació ciutadana i la importància de donar continuïtat a aquestes iniciatives. “Estem molt satisfets amb la resposta de la ciutadania. El fet de comptar amb nous donants ens permet assegurar el relleu i la continuïtat d’aquestes campanyes en el futur”, ha comentat.
Per la seva banda, el president del Bàsquet Club MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, ha destacat la col·laboració amb la Creu Roja Andorrana. “Per a nosaltres és un orgull poder formar part d’aquesta iniciativa. Aquesta campanya és un exemple clar de com l’esport i la solidaritat poden sumar esforços per una bona causa“, ha assenyalat. La propera campanya de donació tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de juny, amb la col·laboració dels alumnes del col·legi Sant Ermengol, a la Llacuna.