  • Entre les persones donants es van comptabilitzar 110 homes i 82 dones. | Marvin Arquíñigo
Balanç de la campanya

La campanya de donació de sang de la Creu Roja i el MoraBanc Andorra recull un total de 182 donacions efectives

Els grups sanguinis més comuns han estat O positiu i A positiu, mentre que els grups negatius i l’AB continuen sent minoritaris, però essencials

La setena campanya de donació de sang organitzada per la Creu Roja Andorrana i el MoraBanc Andorra ha tornat a ser un èxit de participació i solidaritat. Enguany s’han recollit 192 donacions totals, de les quals 182 han estat efectives i 10 registrades com a oferiments. A més, 28 persones han participat com a nous donants, una dada especialment rellevant que reforça la renovació i continuïtat de la base de donants al país. L’afluència de participants va ser constant des de l’inici de la jornada, amb pics destacats de participació al migdia i a la tarda.

La campanya ha tornat a registrar una participació molt elevada, consolidant-se com una de les jornades de donació més destacades de l’any. Tot i que cada edició presenta variacions naturals, els resultats es mantenen en nivells molt positius i evidencien el compromís constant de la ciutadania amb la donació de sang.

A més, 28 persones han participat com a nous donants, una dada especialment rellevant que reforça la renovació i continuïtat de la base de donants al país.

Entre les persones donants, es van comptabilitzar 110 homes (57%) i 82 dones (43%), amb una participació equilibrada per gènere. La franja d’edat amb més participació ha estat la de 45 a 54 anys (75 donants), seguida dels grups de 55 a 64 anys (46) i de 35 a 44 anys (31), mentre que la participació dels més joves continua sent menor. Pel que fa als grups sanguinis, els més comuns han estat O positiu (57) i A positiu (56), mentre que els grups negatius i l’AB continuen sent minoritaris però essencials per cobrir determinades necessitats mèdiques.

El director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Ribes, ha posat en valor la implicació ciutadana i la importància de donar continuïtat a aquestes iniciatives. “Estem molt satisfets amb la resposta de la ciutadania. El fet de comptar amb nous donants ens permet assegurar el relleu i la continuïtat d’aquestes campanyes en el futur”, ha comentat.

El director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Ribes, ahir. | Marvin Arquíñigo

Per la seva banda, el president del Bàsquet Club MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, ha destacat la col·laboració amb la Creu Roja Andorrana. “Per a nosaltres és un orgull poder formar part d’aquesta iniciativa. Aquesta campanya és un exemple clar de com l’esport i la solidaritat poden sumar esforços per una bona causa“, ha assenyalat. La propera campanya de donació tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de juny, amb la col·laboració dels alumnes del col·legi Sant Ermengol, a la Llacuna.

