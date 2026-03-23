La Bombonera passa d’acollir cistelles a donacions en la setena campanya anomenada ‘La jugada que suma vides’

El Pavelló Toni Martí, casa habitual del MoraBanc Andorra, també conegut com la Bombonera, està acollint aquest dilluns la setena campanya de donació de sang entre el club i la Creu Roja anomenada ‘La jugada que suma vides’, una iniciativa que es marca l’objectiu d’arribar a les 200 donacions durant el dia d’avui.
Es tracta de la segona campanya de l’any −la primera va ser a l’Escola Andorrana de la capital amb 436 donacions− i la voluntat és “donar continuïtat justament a totes aquestes campanyes que s’estan fent al territori”, ha afirmat el director general de la Creu Roja, Jordi Ribes. En aquest sentit, ha recordat que l’any passat es van arribar a 1.400 donacions aproximadament. sumant totes les campanyes. i que enguany l’objectiu global és que “siguin una miqueta més”, motiu pel qual “animem a la gent que vingui”.
En la mateixa línia ha parlat la ministra de Salut, Helena Mas, qui a banda de venir com a representant de la seva cartera, també ha vingut a donar sang. “És sempre un motiu de satisfacció venir a les campanyes i veure que hi ha molta participació”, ha valorat. En representació del MoraBanc Andorra, i també com a donant, el president del club, Gorka Aixàs, ha destacat el paper de l’entitat en aquest tipus de col·laboracions. “Per a nosaltres sempre és un plaer ajudar en el que podem”, ha subratllat, tot indicant que “el més important és que tothom pugui donar sang i ajudar”.
Per tenir una mirada més àmplia de com han funcionat les campanyes en els darrers anys i en general, com és col·laborar amb la Creu Roja, des del PERIÒDIC hem parlat amb la Montse, voluntària de l’entitat des de fa 12 anys. “Crec que la gent a Andorra és molt solidària, ja no només ho veiem en les campanyes, sinó en general”, ha explicat.
Quant a la tendència de donants en comparació amb els darrers anys, la voluntària ha apuntat que la participació “ha anat augmentant”. “Recordo que les primeres campanyes que vam fer venien 50 o 60 persones i ara ja parlem de centenars”, ha afegit, remarcant que de tots els serveis que es donen des de la Creu Roja, participar en aquestes campanyes és sense dubte el seu preferit: “És el que més m’agrada”, tot i que també gaudeix molt l’acompanyament a la gent gran. “És molt gratificant i ho agraeixen molt”, ha dit.
Parlant amb més donants que durant el matí s’han acostat al pavelló, hi ha en David, qui ha donat per primera vegada i s’ha marejat una mica. “S’ha d’escoltar el que et diuen i jo m’ha aixecat molt ràpid, per això m’he marejat una mica”, ha relat. Tot i el petit ensurt, ha remarcat que ja feia temps que volia donar “però mai havia pogut coincidir amb les campanyes”. Ara, la voluntat és fer-ho regularment. D’algú que no havia donat mai com en David, passem al Pere, qui és donant habitual. “De les quatre campanyes que es fan a l’any intento venir les quatre”, ha assegurat, destacant que “com tots aquí, ho fem per ajudar a la gent”.
Amb tot, el pavelló romandrà obert fins a les 20.00 hores per a totes aquelles persones que vulguin donar. Cal recordar que s’ha de tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos, trobar-se en bon estat de salut i respectar un interval aproximat de tres o quatre mesos entre donacions.