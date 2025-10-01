Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un instant de la presentació de la 12a edició de la caminada contra el càncer. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Jornada solidària

La caminada contra el càncer torna el 26 d’octubre amb l’objectiu enguany d’arribar a assolir els 1.500 participants

Assandca vol repetir la fita que ja es va aconseguir fa dos anys i anima la població a sumar-se per donar suport als pacients i visibilitzar la malaltia

La caminada contra el càncer arriba enguany a la seva 12a edició i se celebrarà el diumenge 26 d’octubre a les 11.00 hores, amb el mateix recorregut que l’any passat. L’objectiu és assolir els 1.500 inscrits, una xifra que ja es va aconseguir fa dos anys. En l’última edició, el nombre de participants es va quedar en el miler, coincidint amb la celebració del programa ‘Mou-te’ del Govern.

En aquest sentit, el president de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, ha lamentat aquest fet, considerant que això els va perjudicar. “En el seu dia vam parlar, de manera informal, amb la ministra Bonell i amb el senyor Alain Cabanes; els vam transmetre la nostra preocupació i vam entendre que s’ho mirarien”. Així tot, aquest any les dues iniciatives tornen a estar molt a prop en el calendari donat que la marxa ‘Mou-te’, se celebrarà el dia 18 d’octubre, una setmana abans que l’organitzada per Assandca. “Suposem que aquest any no ha estat possible canviar-ho, però seria interessant recuperar les dates inicials, quan hi havia entre 15 i 20 dies de separació i la gent no havia d’escollir entre una activitat o l’altra”, ha apuntalat Saravia.

En tot cas, el president d’Assandca ha deixat clar que no tenen res en contra “que el ‘Mou-te’ funcioni, però ens agradaria trobar una solució que no ens afecti mútuament. Per nosaltres, la caminada és un dels actes més importants de l’any —si no el més important— a nivell de difusió, i l’any passat ens vam veure clarament afectats”, ha conclòs.

