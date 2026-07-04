La calor s’intensificarà a partir de demà després d’un cap de setmana estable i es prolongarà durant la setmana

Les altes pressions i la massa d’aire càlid que les acompanya mantenen aquest cap de setmana un temps estable, assolellat i amb temperatures elevades arreu del Principat, segons la previsió meteorològica. La situació, però, serà només l’avantsala d’un nou episodi de calor molt intensa que començarà aquest diumenge i es prolongarà durant bona part de la setmana vinent. La previsió indica que el domini anticiclònic continuarà afavorint el predomini del sol, amb només alguns núvols d’evolució a les zones de muntanya durant les tardes, sense que s’esperin canvis significatius en l’estat del cel. Les temperatures es mantindran elevades tant de dia com de nit.
Els serveis meteorològics alerten que, a partir de diumenge, s’iniciarà un nou episodi de calor extremadament intensa, la qual s’allargarà diversos dies, tot i que amb petites oscil·lacions de la temperatura. Aquest escenari podria comportar valors clarament superiors als habituals per a aquesta època de l’any. Davant aquesta situació, es recomana evitar l’exposició prolongada al sol durant les hores de màxima insolació, mantenir una bona hidratació i extremar les precaucions, especialment entre els col·lectius més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb patologies prèvies.
Sant Julià
El Comú de Sant Julià de Lòria ha anunciat que es tanquen de manera provisional les barbacoes de la parròquia, tot al·ludint a les temperatures registrades aquests últims dies i al risc d’incendi. D’igual forma, ha informat que aquesta mesura no afectarà l’accés als diferents berenadors.