Som Veïns compara el país amb el ‘Titanic’ i acusa DA de mantenir un rumb inadequat davant els problemes

Som Veïns ha difós aquest dissabte un comunicat en què compara la situació actual del país amb el naufragi del Titanic i, així, carrega contra els anys de govern de Demòcrates per Andorra (DA). Sota el títol ‘Titanic’, la formació assegura que les polítiques aplicades durant aquest període han portat el país en una direcció que considera inadequada, tot i que, a parer seu, els problemes són cada vegada més evidents.
L’ens recupera la imatge dels músics del Titanic que continuaven tocant mentre el vaixell s’enfonsava per assenyalar que «alguns continuen tocant la guitarra, la flauta i altres instruments mentre Andorra s’enfonsa». En aquest sentit, Som Veïns recorda que DA va començar a guanyar eleccions amb «una majoria àmplia i incontestable» i que ha arribat a l’última legislatura amb pactes que considera «imprescindibles per mantenir una mínima majoria al Consell General».
Considera que la inversió estrangera en el sector immobiliari està portant els ciutadans a una situació «inimaginable»
Un dels principals àmbits de crítica és l’habitatge. Som Veïns considera que la inversió estrangera en el sector immobiliari està portant els ciutadans a una situació «inimaginable anys enrere», amb dificultats tant per comprar un habitatge a un preu raonable com per trobar un lloguer assequible. Posa com a exemple famílies que fa molts anys que viuen al Principat, inclosos ciutadans andorrans, els quals han acabat marxant a viure a la Seu d’Urgell. En aquest punt, critica que alguns polítics ‘taronges’ hagin arribat a recomanar aquesta opció.
Tot i això, diferencia entre els propietaris que considera responsables i aquells que, segons afirma, han aprofitat la situació del mercat per incrementar els lloguers. Així, destaca el paper de «molts propietaris, sovint petits propietaris», els quals, malgrat l’augment de les despeses de manteniment dels edificis, no han optat per «duplicar o triplicar els lloguers». Són, segons Som Veïns, propietaris que prioritzen mantenir els mateixos llogaters durant anys, cobrant regularment i amb la confiança que aquests cuidaran l’habitatge.
Crítiques a la situació de la sanitat
L’escrit també alerta sobre la situació de la sanitat. Som Veïns assegura que hi ha problemes per trobar personal qualificat amb titulacions reconegudes a Europa que vulgui treballar a Andorra. «No som atractius», sosté la formació, la qual considera que aquesta situació perjudica «un dels pilars essencials del benestar». Davant aquesta dificultat, assenyala que s’ha de recórrer a personal procedent d’altres continents, en alguns casos persones que tenen dificultats per treballar a Europa. «Com a mínim, preocupant», valora la formació.
En matèria demogràfica, afirma que el país s’apropa als 90.000 habitants i qüestiona també quina és «la quantitat real d’il·legals» que hi ha. En aquest sentit, critica que alguns sectors plantegin arribar als 100.000 habitants i posa el focus en l’autorització de 450 persones més amb contractació en origen. «On s’allotjaran?», es pregunta.
En tot cas, defensa que la immigració és necessària i que les persones que arribin al país «respectant les nostres lleis, la nostra cultura i demostrant que es volen adaptar al nostre país» han de ser benvingudes i disposar «del màxim de facilitats». Al mateix temps, però, reclama que aquesta arribada no es produeixi «en detriment de tots aquells residents i andorrans que ja fa molts anys que treballen i resideixen al Principat».
En relació amb això, la formació reclama un control més exhaustiu per part del Govern sobre les condicions d’allotjament i critica la proliferació dels anomenats «pisos pastera», on, segons indica, diferents famílies viuen repartides per habitacions i comparteixen espais comuns.
Més preocupació per la seguretat
La seguretat és un altre dels àmbits que Som Veïns situa entre les seves preocupacions. La formació admet que Andorra «continua sent un país molt segur vist els països del nostre entorn», però considera que la seguretat «s’està degradant» i que existeix «una sensació real de major inseguretat». El comunicat posa el focus especialment en els incidents amb ganivets, afirmant que aquests episodis són cada vegada més freqüents i criticant que «es normalitza que molta gent pot portar un ganivet i sembla que s’ha d’acceptar».
L’ens considera que aquesta situació era excepcional en el passat i assenyala que determinats costums d’altres països, especialment portar ganivets quan se surt de festa, poden contribuir a aquests episodis. També relaciona aquesta qüestió amb el consum d’alcohol i reclama valorar la prohibició de la venda d’alcohol durant la nit a les benzineres.
Segons escriuen, la Policia té manca de personal i mitjans, motiu pel qual «no se li pot demanar més». També assenyalen que no sempre es poden ampliar les patrulles ni incrementar el nombre d’agents destinats als serveis. A més, s’alerta de les jubilacions d’agents i comandaments que es produiran durant els pròxims anys, tot considerant que les contractacions previstes «no serà suficient per cobrir les baixes».
L’Acord
Finalment, Som Veïns evita entrar en profunditat en l’Acord d’associació amb la Unió Europea i el referèndum, el qual assegura que abordarà «un altre dia». La formació, però, deixa un missatge sobre el futur: «Els ciutadans d’un país democràtic han de ser els que escullin el seu futur».