La branca sanitària de l’USdA alerta d’una “situació tensa” a Salut Mental i reclama una actuació més estricta

El Departament de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) viu setmanes convulses arran de la dimissió de la coordinadora d’infermeria. La decisió es va produir després que diversos treballadors signessin una carta denunciant males praxis, suposats favoritismes i conductes d’assetjament. Malgrat aquestes acusacions, la professional no ha estat apartada de l’organisme, sinó reubicada en un altre lloc com a infermera. Segons han publicat diversos mitjans de comunicacio del país, també se li hauria obert un expedient vinculat amb la gestió de l’excap del servei, Carlos Mur.
El representant de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) en l’àmbit sanitari, Àlex Bandera, admet que el sindicat s’ha assabentat del cas a través de la premsa: “No se’ns ha fet arribar cap correu ni dels treballadors, ni de la direcció, ni de ningú. Si no se’ns comunica de manera oficial, nosaltres no podem donar un cop de mà ni ajudar en res”. Tot i això, Bandera reconeix que “hi ha treballadors amb por de parlar i amb neguits”, assenyalant que “si no acudeixen a nosaltres no podem actuar. És una mica el peix que es mossega la cua”. En aquest sentit, ha afegit que “les nostres portes estan obertes a tots els treballadors del SAAS, sindicats o no sindicats, per donar suport en qualsevol tema d’aquest calibre”.
Sobre la reubicació de la coordinadora, el representant sindical considera que la direcció hauria d’haver actuat amb més contundència: “Hauria d’haver obert un expedient i una investigació interna per saber des de quan passen aquests fets, qui se n’ha vist perjudicat i determinar si són greus. Si només s’inhabilita per al càrrec i se la reubica, hi ha un problema a direcció”. En cas que arribi una queixa formal dels treballadors, Bandera assegura que el sindicat “actuarà de la manera més contundent, demanant explicacions a la direcció sobre els procediments seguits i les mesures preses, per garantir que no es torni a repetir aquest tipus de cas”. El sindicalista alerta també de les conseqüències per a la imatge del servei: “La imatge del SAAS està sent molt negativa i no podem continuar així. Els treballadors estan cansats, no hi ha res positiu i això acabarà passant factura tant als pacients com als professionals”.
Bandera ha remarcat que aquesta situació arriba després de mesos de tensió vinculats al retorn del doctor Mur: “Tot aquest rebombori —que si torna, que si no torna, que si se li concedeix la liberalitat— està fent massa soroll. El servei necessita tranquil·litat i positivitat per tirar endavant, perquè si no els treballadors acabaran cremats i es perdran professionals molt valuosos”. Segons el representant de l’USdA, el malestar al SAAS també es reflecteix en la participació a les eleccions del comitè d’empresa: “Només hi van votar 600 persones d’un total de 1.200. És una situació complexa i evidencia que hi ha por”. En aquest context, Bandera demana a la direcció del SAAS “un canvi de mentalitat que forci un gir positiu”: “Cal gestionar millor la situació i recuperar la confiança dels treballadors. No podem continuar amb aquesta imatge tan negativa”.
El conveni col·lectiu, pendent d’assemblea
Més enllà del cas de Salut Mental, Bandera ha explicat que al setembre està previst que es presenti en assemblea extraordinària el nou conveni col·lectiu del SAAS. Segons ha detallat, falten quatre punts per tancar amb la direcció i, un cop presentat el text complet, seran els treballadors qui hauran de votar si l’accepten. “En cas que es rebutgi, l’antic conveni es podria prorrogar un any més”, ha apuntat.