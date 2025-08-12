La benedicció del bestiar marcada per una salut ramadera òptima i un relleu generacional del sector que agafa força

La tradicional benedicció del bestiar s’ha celebrat enguany a la Canya de la Rabassa, a la Vall del Rialb d’Ordino, on el mossèn de la parròquia, Joan Fenosa, ha beneït els animals davant més d’una cinquantena de persones. L’acte ha finalitzat amb un àpat de germanor al mateix indret. En total, han baixat de la coma d’Arcalís fins a la zona de Rialp uns 150 caps de bestiar boví —mares i toros— i un centenar d’ovelles. “Aquests moviments són propis de la ramaderia extensiva, tan característica del nostre país i necessària per cuidar les muntanyes”, ha remarcat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal.
En aquest sentit, Casal ha garantit que la situació sanitària del bestiar és òptima: “Aquests dies hem fet sanejaments a diferents parròquies i recollit mostres sanitàries per controlar que la cabana ramadera manté una salut òptima. No tenim cap problema sanitari al país”. El ministre ha recordat que tampoc s’han detectat casos de tuberculosi, ni en animals domèstics ni en fauna salvatge: “Hem analitzat 150 mostres recents i totes han donat negatives”.
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i el consol menor d’Ordino, Eduard Betriu, aquest migdia. | El Periòdic / A.O.G.
En aquest àmbit, Casal ha destacat la col·laboració internacional: “Ens coordinem amb França i Espanya per mantenir-nos lliures de malalties presents als territoris veïns”. També ha subratllat la importància del treball conjunt en salut animal, salut pública i medi ambient mitjançant la comissió creada amb el Ministeri de Salut sota l’enfocament ‘una sola salut’. Pel que fa a la ramaderia extensiva, el ministre ha reivindicat el seu valor estratègic, que, segons ha explicat, es fonamenta en quatre pilars: cultural, mediambiental, turístic i productiu. “La carn d’Andorra, amb raça pròpia —la bruna d’Andorra— i IGP, aporta el 15% de la producció càrnia del país”, ha recordat.
Per la seva banda, el cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu, ha recordat que, com cada any a mitjans d’agost, es fa el canvi de bestiar dels emprius (Arcalís i coma del Forat) a les herbes comunes de la vall de Rial i zones veïnes, on restaran aproximadament un mes abans de passar cap a la vall de Sorteny, Serrera i el Forn. Quant al relleu generacional del sector, Betriu ha destacat la recuperació d’explotacions per part de noves generacions: “Hi ha nets que reprenen explotacions dels padrins, encara que no sigui l’activitat principal. Això mostra una sensibilitat renovada cap al sector”.
Residents i turistes durant la benedicció del bestiar. | EL PERIÒDIC / A.O.G
En aquesta línia, el cònsol ordinenc ha explicat que el comú treballa per ampliar i netejar finques privades, recuperar terrenys envaïts pel bosc i invertir més en gestió forestal per garantir pastures i biodiversitat. Relacionat amb això, Betriu ha subratllat la importància del suport institucional: “Els ajuts i el reconeixement de la carn de corder, vedell i poltre com a producte local de qualitat han generat il·lusió al sector”, concloent que cal que “el país cregui en aquest producte, molt valorat tant pels turistes com pels residents, perquè és un dels pilars del sector primari”.
El pla de gestió del parc natural, al setembre
Sobre el futur parc natural entre Canillo i Ordino, Casal ha explicat que el 5 de juny es va signar un memoràndum d’entesa a tres bandes: “És el primer cop que es crea un acord d’aquest tipus amb dos comuns i el Govern. Ara estem treballant el pla de gestió i esperem tenir-lo llest el primer semestre del 2026”.
Previsió “normal” per la setmana de l’isard
Finalment, Casal també ha abordat el canvi en el sistema de la setmana de l’isard, la qual ha reduït el nombre d’inscrits però manté les xifres en cabirols i muflons. “Era un canvi necessari per evitar distorsions. La meitat dels caçadors s’han inscrit en modalitat col·lectiva i l’altra meitat en individual, i això respecta la voluntat de tots”. El sorteig es farà la setmana vinent i el ministre preveu una temporada “normal”.