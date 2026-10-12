La 47a Fira d’Andorra la Vella reunirà 193 expositors mentre l’Espai Capital continua avançant sense data d’estrena

La 47a Fira d’Andorra la Vella reunirà prop de 193 expositors del 23 al 25 d’octubre, amb 13 empreses que hi participaran per primera vegada, nou més en llista d’espera i un pressupost aproximat de 600.000 euros. A més, l’esdeveniment ocuparà una superfície de 12.000 metres quadrats i tornarà a combinar l’activitat comercial amb la Fira d’Associacions, la qual enguany arriba a la quinzena edició. «La Fira d’Andorra la Vella, per tot el que mou tant a nivell d’empreses i negocis, però sobretot per la quantitat de visitants que té sempre, jo crec que és un dels actes que sí o sí és dels primers, per no dir el número u a nivell de rellevància. És un punt de trobada d’empreses, associacions, famílies i veïns, de retrobament, de fer-la petar, d’impulsar negocis i de fer transaccions comercials», ha destacat el cònsol major, Sergi González, durant la presentació.
«Cada vegada més empreses que no havien participat demanen poder venir. Aquestes noves empreses són de nous sectors, que han vist la Fira com una aposta per tenir un aparador. També hem trobat que empreses de fora d’Andorra s’hi estan interessant, venen a picar a la porta i volen venir aquí a explicar els seus productes i els seus projectes», ha exposat González, qui ha confirmat que la distribució dels espais inclourà 44 expositors comercials, 18 expositors exteriors, 13 del sector de l’automoció, 20 productors i 60 parades al mercat artesanal, el qual tornarà a instal·lar-se al passeig del Riu. «Crec que és una xifra molt bona i, com cada any, malauradament tenim llista d’espera, empreses que no s’han pogut incloure dins dels expositors», ha assenyalat el mandatari comunal.
«Hem trobat que empreses de fora d’Andorra s’hi estan interessant, venen a picar a la porta i volen venir aquí a explicar els seus productes i els seus projectes» – Sergi González
En aquest sentit, González ha explicat que «l’any passat vam fer una aproximació de 78.000 visitants, una xifra molt elevada, sobretot amb totes les activitats que fèiem, que es comptabilitzen a la part interior, però a l’exterior també hi ha molta afluència», indicant també que el recinte obrirà divendres i dissabte de les 11.00 a les 21.00 hores i diumenge de les 11.00 a les 19.00 hores. A més, el muntatge de les instal·lacions va començar el 5 d’octubre i es preveuen unes 1.900 acreditacions entre expositors, tècnics i treballadors: «Organitzar aquesta Fira requereix una organització, una logística i un esforç important. Hi ha un munt d’empreses d’Andorra que tenen una partida important de pressupost destinada a altres empreses del país per crear estands, per a hostesses, per a càtering i per a tot el que envolta l’esdeveniment».
Per altra banda, la Fira d’Associacions comptarà amb 37 entitats i una programació que inclourà música, dansa, exhibicions esportives i actuacions culturals. «Cada any intentem fer una programació més variada, intentem veure què ens ha faltat o què ens ha agradat tenir i ho intentem afegir. Una de les més destacades, o que aquest any creiem que tindrà molt èxit, és la diada castellera de dissabte, perquè no només hi seran els Castellers d’Andorra, sinó que hi haurà tres colles més», ha explicat la cònsol menor, Olalla Losada, qui ha remarcat que «esperem que el temps ens acompanyi, perquè una de les coses que patim sempre a la Fira d’Associacions és que moltes de les activitats es fan fora de la carpa. No només ens hem de quedar amb el que passa a dins, sinó també amb tot el que hi ha al voltant de la Fira».
«Sempre fèiem aquesta visió a 25 anys, l’Andorra la Vella del 2050. Però el futur de la parròquia també té a veure amb les persones i la manera com vivim» – Sergi González
Sobre l’estand comunal, González ha apuntat que «aquest any, un dels grans projectes era el nou Pla d’Urbanisme, on realment assentem les bases i la direcció de la visió i el futur d’Andorra la Vella. Estem en un moment important de la parròquia, perquè aquest nou pla ens permet definir com volem créixer i quin model de parròquia volem per als pròxims anys». Així, i sota el concepte ‘La parròquia que viu amb tu’, l’estand convidarà els visitants a participar en activitats relacionades amb la sostenibilitat, la transformació dels espais, el desenvolupament econòmic, la comunitat i els dotze cors de barri. La proposta tindrà com a element central un arbre interactiu que s’il·luminarà a mesura que els participants completin diferents activitats i expressin les seves preferències sobre el futur de la capital.
«Sempre fèiem aquesta visió a 25 anys, l’Andorra la Vella del 2050. Però el futur de la parròquia no és només urbanisme i planificació, també té a veure amb les persones, la sostenibilitat i la manera com vivim», ha manifestat el cònsol major, tot remarcant que «aquest arbre, quan acabi la Fira, buscarem un espai per reubicar-lo, perquè realment serà un símbol de la participació de tothom». A més, l’espai incorporarà activitats interactives en què els participants podran transformar virtualment indrets de la parròquia, posar a prova els reflexos i descobrir diferents racons d’Andorra la Vella: «Al final és una estona lúdica, volem que la gent participi, que sigui divertit i accessible, però al mateix temps que ens serveixi per reflexionar una mica sobre què volem o què esperem», ha explicat Losada.
L’Espai Capital avança, però no acollirà la Fira del 2027
Finalment, i pel que fa al projecte de l’Espai Capital, aquest continua en fase de desenvolupament i la Fira del 2027 encara no es podrà celebrar al nou equipament, malgrat les previsions que el cònsol major havia exposat. «Quan vaig fer aquella reflexió, el projecte inicial era una estructura que permetia, en nou o dotze mesos, fer aquest espai. Nosaltres vam fer una reflexió, com fem amb molts projectes, de 360 graus. Ja que fem aquest espai, només l’hem de dedicar a fer esdeveniments culturals i la Fira? Anem a pensar una mica més en les necessitats que pugui tenir la ciutadania», ha explicat González, qui ha recordat que aquesta revisió va donar lloc a una proposta més àmplia, amb una plaça, aparcaments, connexions urbanes i millores d’accés al riu.
«El projecte continua avançant. Vam fer els estudis geològics que estan dintre del projecte, els arquitectes ja ens han presentat l’avantprojecte i ara el personal del comú ho està treballant tècnicament amb els diferents departaments. S’estan fent taules de treball per valorar les aportacions», ha assenyalat el cònsol major, apuntalant que l’ens comunal treballa en paral·lel per concretar la participació de Govern en el futur equipament. Segons ha dit, les negociacions es troben en una fase avançada, tot i que encara no s’ha definit la fórmula de participació: «Els treballs que hem fet avancen per molt bon camí i jo crec que aviat ja tindrem aquest conveni i podrem fer els següents passos, que són fer un concurs per a la concessió de l’espai firal i, després, fer el projecte definitiu, que a veure si a final d’any el poguéssim llançar».