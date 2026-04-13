L’Espai Capital centra la reunió de poble d’Andorra la Vella amb l’interès de cinc empreses per gestionar l’Espai Firal

L’Espai Capital ha esdevingut el tema central de la reunió de poble d’Andorra la Vella celebrada aquest dilluns, on un centenar de residents han sentit als consellers presentar les darreres novetats de la seva conselleria i posteriorment han formulat les seves preguntes i inquietuds respecte a la parròquia. Abans, però, el cònsol major, Sergi González, ha avançat en declaracions als mitjans que cinc empreses s’han interessat en la concessió de l’Espai Firal. Un interès que González ha considerat “una bona notícia”.
Pel que fa a l’acord amb el Ministeri de Turisme sobre com queda repartida la inversió, el cònsol ha esmentat que durant l’abril es reuniran amb el cap de Govern, Xavier Espot, “i ho podrem tractar”, sense entrar en més detalls. Quant a l’avantprojecte, González ha explicat que s’han fet tres grups motors interns per desenvolupar el grup 1, corresponent a tota la zona de la Casa Pairal, la zona on està l’espai del comú; el grup 2, corresponent a l’Espai Firal amb Andorra Turisme, i el grup 3, corresponent a la zona del Passeig del Riu i espais públics.
Durant la reunió, González ha recalcat que l’Espai Capital no només està pensat per als turistes, sinó per als residents. “Per a la gent del país”, ha apuntat, detallant que la part del comú preveu acollir esdeveniments de la parròquia com la fira o actuacions culturals com els Castellers.
Quant a les preguntes o inquietuds dels residents, s’han tractat diferents qüestions, poques relacionades amb l’Espai Capital. Algunes més generals com l’incivisme que els veïns i veïnes han detectat en diferents punts, i d’altres més concretes com l’estat de Ciutat de Valls o la quantitat de cartells o noms comercials amb anglès. En aquest sentit, un resident s’ha mostrat molt indignat per la quantitat de restaurants o cafeteries i que el seu nom és amb anglès. “Jo no hi entro mai”, ha afirmat.
D’altra banda, una altra resident (amb vocació periodística) ha preguntat sobre el projecte del Museu Nacional i la possible col·laboració amb el Govern. La reposta l’ha donada la cònsol menor, Olalla Losada, qui ha reiterat que l’Executiu “no ens ha fet arribar una proposta”.
D’aquesta manera, tot i que les declaracions prèvies de González preveien que el tema que anava a generar més interès seria l’Espai Capital, la majoria de les persones han optat per preguntar sobre problemes que de veritat els afecten durant del dia a dia. A causa d’haver començat amb retard i les intervencions detallades dels consellers, el torn d’intervencions de la gent no ha sigut tan llarg com es tenia previst, proposant continuar escoltant als ciutadans al ‘pica a pica’ posterior.