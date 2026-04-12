Kirchner situa Andorra al mapa cerveser amb un bronze: “Cal apostar per productes amb identitat i qualitat”

El nom d’Andorra no acostuma a aparèixer en els grans certàmens cervesers europeus. Però això és just el que ha passat aquesta setmana al Barcelona Beer Challenge, on el mestre cerveser alemany resident al Principat, Heiko Kirchner, s’ha endut una medalla de bronze amb una proposta elaborada des del país.
El reconeixement arriba en un context exigent: més de 140 cerveseres de 14 països i prop de 1.900 mostres avaluades per un jurat internacional. “Només presentar-s’hi ja és un repte”, explica Kirchner en declaracions a EL PERIÒDIC, valorant especialment el fet d’haver competit “des d’un país petit com Andorra” i demostrar que el que es fa aquí “pot estar al nivell de qualsevol cervesa artesanal europea”.
La cervesa premiada, ‘Única Vanessa‘, és una Weißbier d’inspiració bavaresa que, malgrat la seva fidelitat al cànon alemany, ha trobat una veu pròpia. Elaborada amb llevat de la històrica Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan —considerada la cervesera en actiu més antiga del món—, la proposta busca l’equilibri entre tradició i identitat. El resultat és una cervesa fresca, aromàtica i accessible, amb les notes clàssiques de blat —plàtan i un toc especiat— però amb una clara voluntat d’elegància.
El que havia de ser una edició limitada de Nadal ha acabat convertint-se en alguna cosa més. La resposta del públic i, sobretot, el retorn rebut durant el mateix certamen han fet replantejar el projecte. ‘Única Vanessa’ deixarà de ser puntual per integrar-se de manera estable en la gamma del cerveser.
Amb més de tres dècades d’ofici, Kirchner no amaga que aquest reconeixement té un pes especial dins la seva trajectòria. No tant com a punt final, sinó com a impuls. “És un dels premis més importants que he rebut, però el visc com un nou punt de partida”, assegura. De fet, aquest pas li ha donat la confiança per mirar cap a escenaris encara més exigents, com els concursos de Munic, on competeixen algunes de les cerveseres alemanyes amb més tradició i història.
El recorregut del mestre cerveser —format en cases com Weihenstephan o Ayinger— també reflecteix una evolució més àmplia: la de la cervesa artesanal al Principat. Segons ell, en els darrers anys s’ha consolidat un consumidor més curiós i exigent, un factor clau per al creixement del sector. “És un mercat petit, però precisament per això cal apostar per productes amb identitat i qualitat, que puguin sortir fora”, defensa.
En aquest sentit, guardons com el del Barcelona Beer Challenge fan de palanca. No només reconeixen una cervesa concreta, sinó que projecten la idea que des d’Andorra també es poden crear productes amb recorregut internacional.
Kirchner, però, té clar que més enllà dels concursos, la feina continua sent la mateixa. “El repte és mantenir la qualitat i seguir evolucionant”, diu. I, si pot ser, fer-ho amb cerveses que continuïn parlant tant del seu origen com del lloc on ara les crea.