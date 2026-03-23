  Aquesta reforma es complementa amb mesures de transparència i de comunicació.
Lluita contra el contraban

Justícia planteja tipificar com a “complicitat” el paper d’empreses en contraban per reforçar-ne la detecció

La reforma del Codi Penal incorpora mesures de transparència i comunicació de dades per millorar el control de les mercaderies sensibles

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha defensat que la modificació del Codi penal incorporarà noves eines per reforçar la lluita contra el contraban, especialment pel que fa al paper de les empreses que incompleixen la normativa. Segons ha explicat, la reforma facilitarà, precisament, la identificació d’aquestes pràctiques. “Crec que, a les empreses que no compleixen amb aquestes normes, podem ajudar-les a detectar-les molt més fàcilment”, ha afirmat, tot destacant que l’objectiu és reforçar els mecanismes de control sobre activitats que poden derivar en casos de contraban.

Així, una de les novetats que incorpora el projecte de llei és la possibilitat de considerar determinades conductes com a complicitat. “Fins i tot es pot considerar que hi ha una complicitat”, ha apuntat, en referència a aquells casos en què empreses puguin participar indirectament en aquestes pràctiques. Cal destacar, a més, que aquesta reforma es complementa amb mesures de transparència i de comunicació de dades impulsades des de Finances en relació amb les mercaderies sensibles. “Penso que a poc a poc ens aniran a ajudar a detectar i sancionar aquestes casuístiques”, ha conclòs.

En paral·lel, aquest dilluns al matí, l’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, ha abordat la qüestió del contraban en una entrevista a RTVA, en què ha assenyalat que aquesta activitat té un impacte en la recaptació fiscal. Tot i això, ha remarcat que les autoritats franceses aposten per la cooperació entre estats i no per mesures com el bloqueig de la frontera. A més, si bé ha reconegut el pes del tabac en l’economia andorrana, ha indicat que una part de França mostra preocupació per aquesta situació, insistint així en la necessitat que els comerciants compleixin la legislació vigent i no venguin més producte del que els correspon.

