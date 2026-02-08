Entre “no ha canviat gaire” i “la gent se sent més segura”: dues mirades veïnals sobre el contraban de tabac al Pas

El Pas de la Casa ha viscut els darrers mesos un reforç de la presència policial en el marc de les mesures impulsades per frenar el contraban de tabac, un fenomen que, tot i no anar associat necessàriament a delinqüència greu, ha generat debat sobre la convivència i la percepció de seguretat a la localitat fronterera amb França. En aquest context, veïns i treballadors del poble han compartit amb aquest mitjà com viuen el dia a dia en un entorn marcat per una activitat visible i recurrent.
Una veïna i comerciant, resident al Pas des del 2010, ha explicat que el contacte amb aquesta realitat és constant, sobretot en determinades zones del nucli urbà. En aquest sentit, ha assenyalat que viu “al carrer que dona accés cap a França, al punt de pas”, fet que li ha permès observar de prop els moviments associats al contraban. Segons ha relatat, no havia percebut una reducció clara de l’activitat malgrat l’augment dels controls policials, i ha indicat que “hi ha dies que n’hi ha molt, molt”.
Aquesta veïna ha reconegut que la presència policial és més visible que abans, però ha matisat que, des del seu punt de vista, la situació “no ha canviat gaire”. Així, ha descrit moviments repetitius d’entrada i sortida del poble i ha subratllat que el comportament de les persones implicades és desigual. “Depèn de la persona”, ha afirmat, tot explicant que hi ha gent tranquil·la amb qui es pot conviure sense problemes, però també altres perfils que generen més tensió.
En aquest sentit, ha apuntat que alguns individus “passen corrent pel costat sense mirar”, mentre que d’altres adopten actituds més curoses, especialment quan hi ha famílies o infants, intentant no crear aldarulls. Segons la seva experiència, la majoria “van a buscar tabac i marxen”, però la diversitat de comportaments és el que acaba influint en la percepció veïnal.
Una visió diferent l’ha aportada un altre resident del Pas de la Casa, treballador d’un supermercat i veí del poble des de fa 20 anys. En el seu cas, ha assenyalat que la seguretat “sempre ha estat bona” i que amb el reforç policial “es nota una mica més de control i la gent se sent més segura”. Tot i admetre que no hi ha constància de delictes greus associats directament al contraban, ha considerat que la sensació de seguretat ha millorat des de l’augment de presència policial.
Aquest veí ha recordat que el Pas “sempre ha estat un poble molt tranquil” i ha valorat positivament la presència policial, especialment per la percepció que es generava en el passat. Igualment, ha apuntat que, tot i que no s’havien produït incidents greus, hi havia una certa inquietud perquè “hi havia persones que no coneixíem” i que, en alguns casos, anaven “més tapades del normal”.
Pel que fa al vessant comercial, el mateix resident que també és comerciant, ha remarcat que el tabac continua sent el producte més venut al Pas de la Casa, apuntant que la regulació horària implantada els darrers mesos, la qual permetia la venda d’aquest producte entre les 7.00 i les 20.00 hores, no ha afectat el seu establiment, ja que aquest obre dins del marge permès, i ha afegit que els compradors vinculats al contraban solien concentrar-se sobretot en horaris nocturns, especialment en comerços oberts les 24 hores.
Una tercera veu, també resident i treballadora en un comerç del Pas, ha posat l’accent en un aspecte que considera especialment preocupant. I és que segons ha percebut, una part de les persones que es dediquen al contraban “resideixen aquí i són treballadors de locals i comerços del poble”. Una situació que a parer seu li sembla “el més greu”, tot i reconèixer que també hi ha gent de fora implicada en aquesta activitat.
Cal recordar que, en el marc del pla de xoc contra el contraban de tabac, el Govern ha impulsat els darrers mesos un reforç de la presència policial al Pas de la Casa. Entre les mesures anunciades hi figura la convocatòria de 15 noves places d’agents de policia destinades a incrementar els controls i el patrullatge, així com una reorganització dels efectius per garantir una major vigilància en els punts més sensibles.