Justícia dona per cobertes, ara per ara, les necessitats del Tribunal Superior, però no descarta més reforços a Corts

La incorporació de dos nous magistrats substituts permet donar per cobertes, ara per ara, les necessitats del Tribunal Superior, mentre que la situació a Corts encara haurà de ser avaluada per determinar si cal incorporar-hi algun reforç més. Així ho ha explicat aquest dimecres el president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Josep Maria Rossell, després que Maria Lluïsa Maurel i Hugo Novales hagin jurat el càrrec. «En principi, penso que al Tribunal Superior les necessitats estan cobertes a hores d’ara, si no hi ha cap qüestió anormal que pugui sorgir», ha assenyalat Rossell.
Tanmateix, i pel que fa a Corts, el president de l’ens ha optat per la prudència, assenyalant que «ens hem de donar un cert temps per veure si efectivament amb aquesta nova incorporació és suficient», motiu pel qual no es descarta que s’hagi de recórrer a un altre magistrat substitut si les necessitats persisteixen. En aquest sentit, una de les dificultats que afronta actualment el TC és la necessitat de disposar de substituts per poder constituir les sales quan es produeixen recusacions o incompatibilitats dels magistrats, com casos de baixes laborals.
D’aquesta manera, Maurel i Novales se sumen a la borsa creada per cobrir aquestes necessitats puntuals, entrant dins del torn com qualsevol altre magistrat i «funcionaran de la mateixa manera», tot i que és decisió dels presidents dels tribunals determinar en quines sales s’integren en funció de les necessitats. Val a dir que mentre que Maurel forma part de la carrera judicial des del 2011 i anteriorment havia exercit com a jutgessa substituta als jutjats de Granollers i Barcelona, Novales exerceix des del 1996 i actualment està destinat als jutjats d’instrucció de Barcelona, després d’haver passat, entre altres destinacions, per Arrecife de Lanzarote i Girona.
Altrament, i més enllà de les incorporacions immediates, Rossell ha situat com un dels objectius del CSJ poder planificar amb cinc o sis anys d’antelació les necessitats de personal de Justícia. Una possibilitat que, a hores d’ara, roman vinculada a la reforma legislativa que es troba al Consell General i a les competències que aquesta acabi atribuint al Consell Superior. «Nosaltres considerem que és molt important que es faci aquest pla. No només a un any, sinó a diversos anys», ha remarcat el president de l’ens, amb l’objectiu així d’anticipar quants concursos de batlles i magistrats caldrà convocar cada any, a més de jubilacions previstes i relleus necessaris.
«És molt important que puguem fer aquesta planificació a cinc o sis anys per poder establir exactament com ens organitzem i com ho hem de fer», ha afegit Rossell, qui també ha reconegut que la manca de planificació ha generat fins ara «moltes disfuncions». Entre els exemples citats, es trobarien els casos en què una persona promociona de batlle a magistrat o abandona la Fiscalia per ocupar una altra plaça sense que hi hagi preparat un substitut; una sèrie de situacions, doncs, que provoquen que qui posteriorment assumeix aquella plaça es trobi amb «un tap de feina molt gran».
En aquesta línia, i de manera paral·lela, també continua en marxa el concurs d’oposició per cobrir tres places de batlle i tres de fiscal. Els aspirants hauran d’afrontar les proves teòriques i pràctiques, i el CSJ preveu que el procés permeti conèixer durant les pròximes setmanes quins candidats superen el procediment i a quines places s’incorporaran. Tanmateix, Rossell ha avançat que el procés ja presenta una vacant que obligarà a «tornar a treure un altre concurs d’oposició». A més, el Consell Superior ha aprovat també la convocatòria i les bases del concurs de mèrits per incorporar magistrats procedents dels països veïns a la llista de substituts del 2027.