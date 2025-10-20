L’Executiu determinarà abans de finals d’any si l’immoble proper al centre penitenciari pot acollir l’ampliació

El Govern ha commemorat aquest dilluns, 20 d’octubre, la festivitat de la Mare de Déu del Remei, patrona del cos penitenciari, amb un acte institucional celebrat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’esdeveniment ha comptat amb la participació del cap de Govern, Xavier Espot; la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i el director del Departament d’Institucions Penitenciàries, Miquel Àngel Garcia, els quals han posat en relleu la tasca dels professionals del centre i les línies de futur del sistema penitenciari.
En el marc de la celebració, Molné ha anunciat que el Govern està estudiant l’ampliació del Centre Penitenciari de la Comella. “Estem en fase d’anàlisi. Considerem interessant poder ampliar els espais, especialment per disposar de més tallers i millorar l’organització interna del centre”, ha explicat. En aquest sentit, ha indicat que “abans de final d’any disposarem dels informes necessaris per determinar si és viable destinar l’edifici situat a la Borda de la Comella als usos previstos”.
La ministra ha precisat que, si els informes conclouen que l’edifici és adequat, “s’iniciaran les gestions per a la seva adquisició”, amb l’objectiu d’incrementar la capacitat i la funcionalitat de les instal·lacions penitenciàries. A més, la titular de Justícia ha confirmat que s’han mantingut contactes amb el nou propietari de l’immoble, però ha puntualitzat que “abans de formular cap proposta econòmica cal confirmar que l’edifici compleix els requisits tècnics i funcionals”. En cas que aquesta opció no prosperi, ha afegit, “contemplem altres alternatives, tot i que encara es troben en una fase molt embrionària”.
Pel que fa a l’ampliació de la plantilla, Molné ha recordat que actualment hi ha obert un procés per cobrir cinc places d’agent penitenciari, “tres de les quals són de nova creació”, fet que permetrà assolir una plantilla total de 68 agents. A banda d’aquest procés, n’hi ha dos més en marxa: un concurs intern per proveir vuit places de sotsoficial i un altre per incorporar especialistes a l’àrea d’intervenció penitenciària. En paral·lel, ha subratllat els esforços del ministeri per fer més atractiva la feina al centre penitenciari, amb la implementació de noves graelles salarials, increments retributius i un reglament d’especialitats que permet reconèixer i remunerar funcions específiques que abans no es compensaven.
Per la seva banda, el director del Departament d’Institucions Penitenciàries, Miquel Àngel Garcia, ha remarcat que “ara el que volem és expandir l’organigrama. S’han creat unitats noves de treball que s’han d’emplenar amb efectius, i el camí que volem seguir és consolidar l’estructura de comandaments”. A més, ha afegit que l’ampliació de la Comella “està en estudi” i que “recentment hem rebut la visita d’una assessora de l’administració de justícia francesa, que ha d’emetre un informe per determinar el camí a seguir”.
En una línia similar, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat “la funció essencial del centre penitenciari en la societat: garantir la seguretat col·lectiva i oferir una oportunitat de reinserció a les persones privades de llibertat”. Altrament, ha subratllat que el sistema penitenciari “ha de ser un espai de transformació, no només de sanció”, i ha reafirmat el compromís de l’Executiu amb “un model modern, humà i orientat a la reinserció”.
En aquest sentit, Espot ha posat en valor el pla de xoc impulsat pel ministeri per millorar l’organització i la seguretat del centre, així com les mesures vinculades a la justícia restaurativa, que busquen “oferir a les persones internes una veritable oportunitat de canvi, formació i reinserció social”. A més, ha recordat l’aprovació d’un pla d’actuacions que inclou mesures estructurals, socials i legislatives, com la millora de les instal·lacions, el reforç del personal i el suport psicològic als interns, recollides en el Projecte de llei qualificat, actualment en tràmit parlamentari.