  El nou president de l'AGIA, Jordi Ribó.
Col·legi d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra

Jordi Ribó assumeix la presidència de l’AGIA en una assemblea que aprova comptes i fixa prioritats per al 2026

L’assemblea general, amb més d’un centenar de professionals del sector, valida els comptes, aprova el pressupost i renova la junta

Jordi Ribó és el nou president del Col·legi Oficial d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), després de ser escollit en el marc de l’assemblea general ordinària celebrada aquest dijous a l’hotel Hespèria. El relleu al capdavant de l’entitat marca l’inici d’una nova etapa per al col·lectiu professional.

La jornada ha reunit més d’un centenar de professionals del sector immobiliari i ha servit també per definir les línies de treball dels pròxims anys, així com per renovar la junta de govern. A banda de Ribó com a president, el nou equip està format per Francesc Pont com a vicepresident, Joan Buen com a tresorer i Alfons Pruna com a secretari. Completen la junta Jaume Bartumeu, Antoni Bea, Peter Lucas, Leah Binsted i Laura Casellas com a vocals.

En la seva primera intervenció com a president, Jordi Ribó ha agraït el suport rebut i ha destacat la voluntat de continuar consolidant el paper de l’AGIA com a agent rellevant en l’àmbit econòmic i social del país, amb una aposta clara per la transparència i la qualitat en la gestió immobiliària.

Durant l’assemblea també s’ha fet balanç de l’activitat corresponent a l’exercici 2025, amb l’aprovació per unanimitat tant de la memòria d’activitats com dels comptes anuals. Els col·legiats també han validat el pressupost per al 2026, que posa l’accent en la professionalització del sector i en el reforç de la col·laboració amb les administracions públiques, especialment en el context dels canvis legislatius recents.

L'AGIA sosté que la intervenció pública al mercat del lloguer s'hauria de mantenir encara tres o quatre anys més

