L’AGIA sosté que la intervenció pública al mercat del lloguer s’hauria de mantenir encara tres o quatre anys més

“Si intentés liberalitzar-ho totalment seria una sorpresa”. Amb aquesta afirmació, el president de l’AGIA, Gerard Casellas, ha situat el debat sobre el futur del mercat del lloguer, en un moment en què l’Executiu ha iniciat contactes amb els diferents actors per abordar una possible desintervenció. Segons ha apuntat, el Govern optarà previsiblement per mantenir mecanismes de regulació perqu è“el mercat pugui absorbir a poc a poc aquest increment del preu”.
Casellas ha defensat que aquest escenari no hauria de ser indefinit: “Penso que no hauríem d’estar més de tres o quatre anys”, ha afirmat, tot indicant que la regulació hauria de reduir-se de manera gradual a mesura que el mercat es vagi ajustant i recuperant equilibris.
El mercat del lloguer es contrau amb una reducció del 37,7% i només 165 pisos anunciats
Aquest posicionament s’emmarca en un context de forta tensió al mercat del lloguer, i és que, segons les dades exposades pel catedràtic Lluís Alberto Fabra, el tancament de l’any deixa només 165 ofertes de lloguer actives a tot el país als portals immobiliaris, una caiguda del 37,7%. Alhora, més de nou de cada deu demandants busquen habitatge de compra, un desequilibri que accentua la pressió sobre el lloguer.
Pel que fa al programa d’aval del primer habitatge impulsat pel Govern, el president de l’AGIA ha posat en dubte que tingui un efecte determinant. “Pot ajudar amb algú, però no crec que sigui decisiu”, ha assegurat, tot afegint que “poca gent s’hi acollirà”. En converses amb joves, ha detectat reticències a compromisos a llarg termini, especialment pel fet d’haver d’assumir la compra en parella: “Molts pensen que han d’estar lligats durant tant de temps”, ha conclòs.