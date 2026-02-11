Alcobé suspèn per decret una activitat amb vehicles a la Coma de Ransol en una zona catalogada d’alt risc d’allaus

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha confirmat en la sessió d’aquest dimecres que la corporació comunal va signar el passat 7 de febrer un decret per suspendre una activitat prevista a la Coma de Ransol en comprovar que la zona on es volia dur a terme era una zona amb un risc elevat d’allaus, concretament situat on l’allau del Castellar, una zona que, segons ha indicat el cònsol major, està catalogada com a “zona R1”.
Així, en constatar que l’activitat s’estava realitzant, es va optar per intervenir. “El mateix dia 7, em vaig veure obligat a actuar de forma preventiva i a aturar aquesta activitat”, ha detallat. Alcobé ha subratllat que la prioritat era evitar riscos personals en un indret catalogat com a zona R1, el nivell més alt de perillositat. “Estar prohibit abans d’haver-ho decidit, perquè està en una zona R1. La zona R1 ja vol dir alt nivell de risc. És la zona més alta de risc del país”, ha remarcat, tot afegint que l’allau no està securitzada des del punt de vista de Protecció Civil.
Pel que fa a les conseqüències, el cònsol ha indicat que el departament jurídic es troba analitzant si escau obrir algun expedient. “No sabem quines són les conseqüències d’aquest decret, ho està analitzant el nostre departament jurídic”, ha assenyalat. Amb tot, ha insistit que “no es tracta d’anar a sancionar una activitat no autoritzada en aquest sentit, sinó que es tracta d’aturar una activitat en perill per causes de riscos naturals”.
Precisament, el mandatari comunal ha detallat que una setmana abans s’havia constatat un tir d’allau a la zona, però les nevades posteriors mantenien la incertesa. “L’allau l’havíem descarregat feia una setmana i estava menys carregada, tot i així és descontrolada en qualsevol moment”, ha advertit, justificant la decisió per criteris de precaució.
“No es tracta d’anar a sancionar una activitat no autoritzada en aquest sentit, sinó que es tracta d’aturar activitat per riscos naturals” – Jordi Alcobé
L’activitat consistia en una trobada amb vehicles de competició tipus bugies en una finca privada. No s’havia tramitat cap permís específic i, segons el cònsol, no es tractava d’un esdeveniment massiu. “No és una activitat massiva de molta gent, la llei estableix que si hi ha una activitat amb més de 100 persones s’hagi de comunicar i no era el cas”, ha explicat. Tot i això, el fet que tingués difusió pública i que s’ubiqués en una zona d’alt risc va motivar la intervenció comunal.
Alcobé ha recordat que, en cas de no haver-se aturat voluntàriament, s’hauria pogut requerir la intervenció dels cossos de seguretat per suspendre-la. Finalment, la propietat i els organitzadors van acceptar la decisió. El cònsol ha emmarcat l’actuació en la necessitat de conscienciar sobre els perills de la muntanya, especialment en una temporada amb nevades abundants, recordant que enguany han mort deu persones als Pirineus a causa d’allaus. Així, ha insistit en la importància de “prevenir, comunicar i informar” per reduir riscos en activitats vinculades als esports de neu.