Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’home havia estat ingressat a la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital de Meritxell des del mateix dia de l’accident. | Ordino Arcalís
El Periòdic d'Andorra
Successos

Mor el treballador atrapat per una allau aquest darrer diumenge després d’uns dies ingressat a Cures Intensives

L’accident es va produir en un context de risc elevat d’allaus, amb un nivell de perill situat en 4 sobre 5 a les cotes altes del territori

El treballador de l’estació d’Ordino Arcalís que va resultar atrapat per una allau aquest darrer diumenge ha traspassat finalment avui, segons han confirmat a EL PERIÒDIC fonts properes a la família i posteriorment l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. L’home havia estat ingressat a la Unitat de Cures Intensives de l’esmentat centre des del mateix dia de l’accident, a conseqüència de la gravetat de les ferides. Després de l’incident, un helicòpter va evacuar l’afectat fins al centre hospitalari, on va quedar ingressat en estat greu. Durant els dies posteriors, va romandre a l’UCI, però finalment no ha pogut superar les lesions patides.

Els fets van tenir lloc al migdia entre la zona de Feixans i la pista de la Balma, dins del domini esquiable d’Ordino Arcalís. L’allau va afectar únicament el treballador i, tal com ja es va informar en el seu moment, no va provocar danys a tercers ni va comprometre la seguretat dels esquiadors, ni tampoc el funcionament habitual de les pistes obertes al públic. L’accident es va produir en un context de risc elevat d’allaus, amb un nivell de perill situat en 4 sobre 5 a les cotes altes del país, segons els butlletins de neu del cap de setmana. A hores d’ara, no han transcendit les causes concretes que van provocar el despreniment de neu.

D’altra banda, des d’Ordino Arcalís lamenten profundament aquesta pèrdua i expressen el seu condol a la família, amics i companys del difunt en aquests moments difícils, tal com han esmentat en un comunicat. A més, agraeixen la tasca i ràpida actuació dels serveis d’emergència, l’equip de pistes i dels serveis d’urgència hospitalaris.

Comparteix
Notícies relacionades
La campanya de Nadal contra l’alcohol i les drogues al volant es tanca amb 26 detencions després de 839 controls
Detingut un home no resident per furtar mercaderia en quatre botigues de l’eix comercial valorada en 1.800 euros
El cos d’ordre arresta a Sant Julià un home en possessió de dos embolcalls amb un total de 2,32 grams de cocaïna

Una resposta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
La campanya de Nadal contra l’alcohol i les drogues al volant es tanca amb 26 detencions després de 839 controls
  • Societat, Successos
Detingut un home no resident per furtar mercaderia en quatre botigues de l’eix comercial valorada en 1.800 euros
  • Societat, Successos
El cos d’ordre arresta a Sant Julià un home en possessió de dos embolcalls amb un total de 2,32 grams de cocaïna
Publicitat
Entrevistes culturals
JOYSE
Discjòquei i productor
Bernat Torra ‘berni2004’
Cantant i productor
Albert Gumí
Director musical de l’ONCA
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu