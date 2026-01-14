Mor el treballador atrapat per una allau aquest darrer diumenge després d’uns dies ingressat a Cures Intensives

El treballador de l’estació d’Ordino Arcalís que va resultar atrapat per una allau aquest darrer diumenge ha traspassat finalment avui, segons han confirmat a EL PERIÒDIC fonts properes a la família i posteriorment l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. L’home havia estat ingressat a la Unitat de Cures Intensives de l’esmentat centre des del mateix dia de l’accident, a conseqüència de la gravetat de les ferides. Després de l’incident, un helicòpter va evacuar l’afectat fins al centre hospitalari, on va quedar ingressat en estat greu. Durant els dies posteriors, va romandre a l’UCI, però finalment no ha pogut superar les lesions patides.
Els fets van tenir lloc al migdia entre la zona de Feixans i la pista de la Balma, dins del domini esquiable d’Ordino Arcalís. L’allau va afectar únicament el treballador i, tal com ja es va informar en el seu moment, no va provocar danys a tercers ni va comprometre la seguretat dels esquiadors, ni tampoc el funcionament habitual de les pistes obertes al públic. L’accident es va produir en un context de risc elevat d’allaus, amb un nivell de perill situat en 4 sobre 5 a les cotes altes del país, segons els butlletins de neu del cap de setmana. A hores d’ara, no han transcendit les causes concretes que van provocar el despreniment de neu.
D’altra banda, des d’Ordino Arcalís lamenten profundament aquesta pèrdua i expressen el seu condol a la família, amics i companys del difunt en aquests moments difícils, tal com han esmentat en un comunicat. A més, agraeixen la tasca i ràpida actuació dels serveis d’emergència, l’equip de pistes i dels serveis d’urgència hospitalaris.
