Convocatòria resolta

Joan Soler assumirà la direcció del Servei de Salut Mental del SAAS a partir de l’1 de juny

El consell directiu del SAAS resol la convocatòria interna oberta arran de la renúncia de Carlos Mur, que va deixar el càrrec per motius personals

El consell directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha resolt la convocatòria interna per a la cobertura de la plaça de cap de servei de salut mental amb el nomenament del doctor Joan Soler Vidal. El nou responsable assumirà les funcions de manera efectiva a partir d’aquest diumenge, 1 de juny.

La plaça havia quedat vacant el passat mes de febrer, quan el doctor Carlos Mur va presentar el seu “desistiment voluntari com a cap de servei”, adduint motius personals i familiars, amb “motivacions professionals sobreafegides”, segons va comunicar el SAAS en aquell moment. Tot i la renúncia formal, Mur va continuar exercint les seves funcions fins al 28 de febrer.

Des de l’1 de març i fins a la resolució de la convocatòria, la doctora M. Rosario Pérez, metgessa especialista en psiquiatria, ha exercit provisionalment com a responsable del servei. Pérez també es va presentar com a candidata a la convocatòria per optar oficialment al càrrec.