  • Jaume Vilamajó amb el seu gos Tor durant una intervenció de rescat. | J.V.
Elena Hernández Molina
Relleu al capdavant d’ARPA

Jaume Vilamajó deixa la presidència de l’ARPA després de quatre anys al capdavant i uns 700 animals rescatats

La fins ara vicepresidenta, Laura López, assumeix el càrrec en una renovació de junta que s’ha avançat respecte al calendari previst en un inici

“Porto 13 anys rescatant animals i aproximadament n’he rescatat uns 700”. Amb aquestes paraules, el president de l’Associació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA), Jaume Vilamajó, ha confirmat que aquesta setmana ha tancat la seva etapa al capdavant de l’entitat, coincidint amb el quart any de funcionament del col·lectiu. Així doncs, al llarg d’aquests anys calcula que ha participat en prop de 700 rescats, una part important dels quals (entre 300 i 400) els ha dut a terme amb el seu gos, Tor, qui l’ha acompanyat durant vuit anys en les intervencions.

Vilamajó ha recordat que, després d’anys fent rescats de manera informal, ell i altres col·laboradors van considerar que calia fer un pas endavant i estructurar millor la tasca. Fins aleshores, la coordinació es feia a través de grups puntuals de missatgeria. “Vam dir: anem a legalitzar-ho”, ha explicat, tot detallant que es van reunir amb l’aleshores vicepresidenta, Laura López, i altres membres per constituir formalment l’entitat i inscriure-la al Govern.

Vilamajó ha participat en prop de 700 rescats, entre 300 i 400 amb el seu gos Tor durant vuit anys

ARPA es va crear ara fa quatre anys i a l’octubre estava prevista la renovació de càrrecs, que finalment s’ha avançat per circumstàncies personals. López ha assumit la presidència. Malgrat deixar el càrrec dins la junta, Vilamajó ha assegurat que continuarà implicat en l’activitat de l’associació. Es mantindrà al xat intern de coordinació i, si cal intervenir en algun operatiu, s’hi sumarà. “No estaré dins de la junta per decidir segons quins temes, però sí que estaré al xat. Quan vegi que hi ha un rescat, si cal que surti jo, sortiré”, ha afirmat.

Jaume Vilamajó i el seu gos, Tor, en una de les jornades de rescat. | J.V.
