El Periòdic d'Andorra
Guerra a l'Orient Mitjà

Iran anuncia que suspèn els bombardejos al Golf mentre els residents andorrans reben missatges de calma

Les autoritats locals transmeten un missatge de calma als residents, assegurant que la situació és segura i que poden continuar amb les activitats amb normalitat

L’Iran ha anunciat que suspèn els bombardejos als països veïns del Golf una setmana després de l’inici del conflicte, tot i que ha advertit que els atacs es podrien reprendre si rep agressions procedents d’aquestes regions. L’anunci s’ha fet públic aquest dissabte a través de diversos canals informatius internacionals.

En paral·lel, des dels països del Golf s’han activat avisos institucionals a la població sobre la situació de seguretat. Segons informacions difoses per mitjans internacionals, les autoritats de Qatar van alertar inicialment els residents que el nivell de risc s’havia elevat, tot i que minuts més tard van comunicar que “l’amenaça de seguretat havia estat eliminada i la situació havia tornat a la normalitat”.

Entre els residents a la regió hi ha ciutadans andorrans que asseguren que, de moment, les directrius oficials es mantenen orientades a transmetre tranquil·litat. Pau Augé, andorrà resident a Dubai, explica que les comunicacions rebudes insisteixen a mantenir la calma. “L’únic que hem rebut de les autoritats és la repetició del missatge de calma. Ens diuen que la situació és segura”, afirma.

Segons Augé, les autoritats locals també han garantit que la vida quotidiana pot continuar amb normalitat mentre es mantingui aquest escenari. “Ens han dit que podem continuar fent les activitats amb normalitat, que ens garanteixen la seguretat i que qualsevol novetat ens donarien les instruccions pertinents per posar-nos a cobert o el que calgui fer”, assenyala.

Els residents també segueixen amb atenció les informacions que arriben des de la regió. “Sabem que aquest matí Iran ha enviat un comunicat afirmant que no continuarien els atacs als països del Golf”, afegeix Augé, tot remarcant que, per ara, les autoritats mantenen el missatge de tranquil·litat mentre continuen monitorant l’evolució de la situació.

