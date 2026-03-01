Espot confirma sis andorrans residents a Israel i Dubai i assegura seguiment consular permanent a l’Orient Mitjà

El cap de Govern, Xavier Espot, ha confirmat aquest diumenge que hi ha actualment dos nacionals andorrans que resideixen a Israel i quatre més que viuen a Dubai en el context de l’escalada del conflicte al Pròxim Orient. A més, ha indicat que “una bona pila” d’andorrans o residents es troben a la regió, especialment a Dubai i Abu Dhabi, en situació de trànsit i afectats pel tancament de l’espai aeri.
Fins ara no s’havien detallat xifres concretes sobre el nombre de ciutadans del Principat a la zona. En aquest sentit, Espot ha assegurat que l’Executiu està “absolutament, i molt al damunt” de tots ells. Segons ha explicat, el servei d’assistència consular del Ministeri d’Afers Exteriors manté contacte personalitzat amb cadascun dels afectats i els ha apel·lat a la prudència, especialment a limitar els desplaçaments.
El Govern també està en contacte amb el Consolat espanyol als diferents territoris per si calgués activar algun dispositiu d’evacuació, tot i que, de moment, “sembla que no serà necessari”. Amb tot, el cap de Govern ha remarcat que no estaran “tranquils del tot fins que hagin tornat a casa”.
Pel que fa al posicionament polític, Espot ha reiterat la línia marcada pel Ministeri d’Afers Exteriors i ha apel·lat a la prudència institucional. Així, ha subratllat la necessitat de tenir “un pensament molt important per la població civil que està vivint en aquestes zones de conflicte”, tot aclarint que aquesta postura no implica defensar cap règim concret, sinó apostar per la desescalada i per una resolució del conflicte per vies diplomàtiques.
En la mateixa línia, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ja va manifestar dissabte a través de les xarxes socials el compromís del Govern amb la pau i l’estabilitat, i va expressar la seva solidaritat amb les poblacions civils afectades per la violència. També va recomanar als andorrans i residents que es troben a la regió que extremin la prudència i segueixin les indicacions de les fonts oficials, facilitant el telèfon d’assistència consular.
La tensió a la regió s’ha intensificat després de l’intercanvi d’atacs entre l’Iran i Israel, amb la implicació directa dels Estats Units, fet que ha provocat el tancament temporal d’espais aeris en diversos països del Golf Pèrsic i alteracions importants en el trànsit aeri internacional. Diverses capitals han activat protocols de seguretat i han reforçat les recomanacions als seus ciutadans desplaçats.