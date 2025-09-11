Interior descarta una avaria greu a la Comella mentre el sindicat posa en dubte la validesa de l’estudi encarregat

El Ministeri de Justícia i Interior ha confirmat a EL PERIÒDIC que ha rebut la carta enviada pel Sindicat Penitenciari d’Andorra (SPA), en què l’organització alertava sobre una presumpta avaria al sistema de càmeres de seguretat del centre penitenciari de la Comella. Segons fonts oficials de la cartera presidida per Ester Molné, “vist la gravetat de les afirmacions, es va reclamar de forma immediata la realització d’un estudi preliminar que ha determinat que no hi ha cap avaria que comprometi la seguretat del centre”.
Ara, però, el president del SPA, Sergi Teixeira, ha respost que la carta es va enviar a finals de juliol i que fins aquest mateix dijous no s’ha llegit. A més, en declaracions també a aquest mitjà, ha posat en dubte la validesa de l’estudi encarregat pel ministeri i ha remarcat que, al seu entendre, “aquests informes s’haurien de fer amb una empresa especialitzada en enginyeria en seguretat”. Segons Teixeira, actualment el centre disposa d’un responsable de l’àrea de seguretat, però “no tenim cap enginyer ni especialista en seguretat, i a no ser que se’ns hagi escapat alguna cosa, no és enginyer en seguretat”. En aquest sentit, s’ha preguntat retòricament “com es pot efectuar un informe amb aquesta rapidesa”, remarcat que “potser aquest informe ni existeix”.
Cal destacar que el sindicat ha denunciat aquest dijous que prop del 81% de les càmeres de vigilància estan fora de servei des de fa més d’un mes i mig, i que la Unitat de Control Operatiu no pot monitorar correctament les alarmes ni detectar intents d’intrusió o evasió. En aquest sentit, han acusat la direcció del centre de desatenció i de mala gestió, tot recordant que “el centre penitenciari no és un centre comercial” i que, per tant, cal garantir immediatament unes condicions de seguretat adequades.