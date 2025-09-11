Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un estudi preliminar encarregat pel ministeri arran de la carta del sindicat conclou que el sistema de vigilància funciona sense incidències greus. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Estira-i-arronsa entre Govern i SPA

Interior descarta una avaria greu a la Comella mentre el sindicat posa en dubte la validesa de l’estudi encarregat

El sindicat penitenciari respon al ministeri i critica que l’informe no hagi estat elaborat per especialistes en enginyeria en seguretat

El Ministeri de Justícia i Interior ha confirmat a EL PERIÒDIC que ha rebut la carta enviada pel Sindicat Penitenciari d’Andorra (SPA), en què l’organització alertava sobre una presumpta avaria al sistema de càmeres de seguretat del centre penitenciari de la Comella. Segons fonts oficials de la cartera presidida per Ester Molné, “vist la gravetat de les afirmacions, es va reclamar de forma immediata la realització d’un estudi preliminar que ha determinat que no hi ha cap avaria que comprometi la seguretat del centre”.

Ara, però, el president del SPA, Sergi Teixeira, ha respost que la carta es va enviar a finals de juliol i que fins aquest mateix dijous no s’ha llegit. A més, en declaracions també a aquest mitjà, ha posat en dubte la validesa de l’estudi encarregat pel ministeri i ha remarcat que, al seu entendre, “aquests informes s’haurien de fer amb una empresa especialitzada en enginyeria en seguretat”. Segons Teixeira, actualment el centre disposa d’un responsable de l’àrea de seguretat, però “no tenim cap enginyer ni especialista en seguretat, i a no ser que se’ns hagi escapat alguna cosa, no és enginyer en seguretat”. En aquest sentit, s’ha preguntat retòricament “com es pot efectuar un informe amb aquesta rapidesa”, remarcat que “potser aquest informe ni existeix”.

Cal destacar que el sindicat ha denunciat aquest dijous que prop del 81% de les càmeres de vigilància estan fora de servei des de fa més d’un mes i mig, i que la Unitat de Control Operatiu no pot monitorar correctament les alarmes ni detectar intents d’intrusió o evasió. En aquest sentit, han acusat la direcció del centre de desatenció i de mala gestió, tot recordant que “el centre penitenciari no és un centre comercial” i que, per tant, cal garantir immediatament unes condicions de seguretat adequades.

El SPA torna a exposar problemes de seguretat a la Comella: “El 81% de les càmeres no funcionen des del juliol”

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La FAF confirma que les dues primeres jornades de la Multisegur es posposen per l’afer amb les quotes d’immigració
Nahuel Carabaña afronta el seu segon Mundial a Tòquio amb “molta motivació i ganes” i l’orgull de representar Andorra
El SPA torna a exposar problemes de seguretat a la Comella: “El 81% de les càmeres no funcionen des del juliol”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Cabanes afronta la Setmana de l’Isard amb “il·lusió sense precedents” i confia que la recomposició serà tot un “èxit”
  • Cultura, Societat
‘El Silenci de la Broma’, un llibre que dona veu a les víctimes i consciència a petits i grans sobre l’assetjament
  • Empresa, Societat
FEDA instal·la la nova microturbina per carregar les bateries que alimenten el nou sistema de telecomandament
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Els comuns intensifiquen el control de les colònies de gats amb protocols, convenis i uns pressupostos a l’alça
  • Cultura, Parròquies
Ramona-Meritxell i Ventura, els noms de les noves campanes que evoquen el passat i la fe del santuari vell
  • Cultura, Parròquies
Escaldes-Engordany impulsa tallers de teatre i robòtica a l’Espai Jovent per a nois i noies de 11 a 17 anys
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu