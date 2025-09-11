Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'entrada al Centre Penitenciari de La Comella. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Carta al ministeri d'Interior i Justícia

El SPA torna la manca de seguretat a la presó de la Comella: “El 81% de les càmeres no funcionen des del juliol”

El sindicat alerta que fa més d’un mes i mig que el sistema de vigilància de la presó està avariat i acusa la direcció de desatenció i mala gestió

El Sindicat Penitenciari d’Andorra (SPA) ha tornat a posar de manifest la seva preocupació per la manca de seguretat al centre penitenciari de la Comella. L’organització ha fet pública -aquest dijous- una carta formal a la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en què alerta que fa més d’un mes i mig que el sistema digital encarregat de controlar prop del 81% de les càmeres de vigilància està fora de servei.

El secretari general del sindicat, Sergi Teixeira, signa la missiva en què s’assenyala que fins ara no s’ha emprès cap actuació per resoldre l’avaria, la qual atribueixen a una “manca de previsió i de gestió en la substitució immediata de la peça espatllada”. Segons el text, aquesta situació fa que la Unitat de Control Operatiu no pugui monitorar correctament les alarmes, detectar intents d’intrusió ni prevenir possibles evasions, un fet que consideren d’extrema gravetat.

El SPA acusa la direcció del centre de desatenció i de mala gestió, tot recordant que “el centre penitenciari no és un centre comercial” i que, per tant, cal garantir immediatament unes condicions de seguretat adequades. L’organització denuncia que la vigilància actual es manté només amb un aparell centralitzador, la qual cosa posa en evidència, segons diuen, “una deficient planificació i una gestió tècnica inadequada per part de la direcció i dels responsables de seguretat”.

La carta també reclama que el Govern expliqui quan es va elaborar l’informe publicat el passat mes d’agost i visibilitzat per un mitjà de comunicació, on s’afirmava que la seguretat de la Comella estava “garantida”. El sindicat recorda que aquella publicació és posterior al moment en què el sistema de vigilància ja no funcionava —a finals de juliol—.

“El Sindicat Penitenciari d’Andorra considera que la situació actual constitueix una greu mancança de seguretat institucional que no pot prolongar-se. Fa temps que advertim d’aquesta realitat i restem a l’espera d’una resposta urgent i de mesures concretes”, conclou la missiva.

Comparteix
Notícies relacionades
Una lliçó de dignitat i de compromís públic
El Govern avança fins a un centenar de permisos de la quota general que es descomptaran de la partida d’octubre
Casal dimiteix per motius mèdics i Ensenyat ocuparà temporalment el seu càrrec per raons de “democràcia”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
Els comuns intensifiquen el control de les colònies de gats amb protocols, convenis i uns pressupostos a l’alça
  • Societat
Un motorista, resident de 62 anys, resulta ferit en una caiguda a l’inici de l’avinguda de Joan Martí d’Encamp
  • Societat
El telèfon 177 de prevenció de les conductes suïcides rep 83 trucades en el primer any de funcionament
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Els comuns intensifiquen el control de les colònies de gats amb protocols, convenis i uns pressupostos a l’alça
  • Cultura, Parròquies
Ramona-Meritxell i Ventura, els noms de les noves campanes que evoquen el passat i la fe del santuari vell
  • Cultura, Parròquies
Escaldes-Engordany impulsa tallers de teatre i robòtica a l’Espai Jovent per a nois i noies de 11 a 17 anys
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu